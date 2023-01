Landgericht Paderborn verhandelt Vorwurf des Kindesmissbrauchs

Die 5. große Jugendkammer des Landgerichts Paderborn muss sich mit einem Fall beschäftigen, in dem einem Großvater vorgeworfen wird, sein Enkelkind missbraucht zu haben. Am Donnerstag war Prozessauftakt. Möglicherweise muss auch der sieben Jahre alte Junge aussagen.

Der Vorfall, um den es vor Gericht geht, liegt mehr als zwei Jahre zurück. Seinerzeit soll der 59-Jährige aus Salzkotten in seiner Wohnung über Nacht auf den Enkel aufgepasst haben, damit dessen Mutter einmal ausgehen konnte. Am nächsten Tag – so hört es sich an, aber es könnte auch anders gewesen sein – zerplatzt das traute Verhältnis zwischen Opa, Mutter und Kind jäh als Folge eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffes.