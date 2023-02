Salzkottener starten Lauf ins tschechische Bystrice pod Hostynem

Was ist schon eine Reise in 80 Tagen um die Welt? Genau 150 Jahre nach der Erstveröffentlichung des berühmten Romans von Jules Verne wollen Salzkottener und ihre Freunde aus Bystrice die 800 Kilometer lange Strecke von Salzkotten in die tschechische Partnerstadt innerhalb von 80 Stunden laufend überwinden.

In 80 Stunden in die Partnerstadt

Dabei hat der geplante Langstreckenlauf gar nichts mit Jules Verne zu tun. Vielmehr soll endlich das Partnerschaftsjubiläum gefeiert werden. Bereits 2020 wäre es an der Zeit dafür gewesen. Zehn Jahre bestand die freundschaftliche Verbindung zu diesem Zeitpunkt. Und schon vor drei Jahren sollte ein Lauf als Zeichen der Freundschaft ausgerichtet werden.

Aus bekannten Pandemiegründen kam es nicht dazu. Jetzt will das Partnerschaftskomitee jedoch durchstarten. Los geht es am Dienstag, 6. Juni; nur zwei Tage nach dem Salzkotten Marathon.

„Mitläufer sind noch willkommen“, berichtet Christian Vöcks. Er ist fürs Sportliche im Partnerschaftskomitee zuständig. Die Idee zu diesem Lauf hatten die Partnerschaftsfreunde schon 2013. Damals hatten sie die Strecke erstmals mit dem Fahrrad zurückgelegt. Nach 60 Stunden auf dem Rad war das Ziel erreicht. Christian Vöcks rechnet vor: „Wir haben gedanklich die 800 Kilometer mal in Etappen von zehn Kilometern eingeteilt. Zehn Kilometer kann man in rund einer Stunde schaffen. Macht also 80 Stunden für die Gesamtstrecke.“

Infoabend am 1. März

Die Rechnung geht natürlich nur auf, wenn der Langstreckenlauf als Staffellauf ausgerichtet ist. So wie es auch 2013 mit den Fahrrädern war. „Wir werden mindestens vier autarke Teams bilden. Jedes Team soll aus mindestens sechs Läufern bestehen und etwa 60 Kilometer am Tag zurücklegen“, so Vöcks. Mit dabei sein werden auch Ultraläufer aus Bystrice, die zuvor schon den Marathon in Salzkotten absolvieren. Mitlaufen kann aber auch, wer nur zehn Kilometer am Tag schafft. Hauptsache in 80 Stunden werden die 800 Kilometer laufend überwunden.

Gelaufen werde auf Rad- und Wanderwegen. Zunächst starten alle in Salzkotten – vermutlich am Bystricer Platz. Dann fahren Teams zum nächsten Übergabepunkt vor. Die Strecke führt über Kassel, Erfurt, Weimar, durchs Erzgebirge und über Prag. Drei Übernachtungen sind vorgesehen. Die Ankunft in Bystrice pod Hostynem ist für freitags geplant. „Wir haben fast die gesamte Strecke schon einmal abgefahren“, sind Vöcks und seine Mitstreiter gut vorbereitet. Außerdem werden die Teams von einem Fahrzeug begleitet. Radfahrer übernehmen unterwegs die Navigation. Abends treffen dann alle Teams in der Unterkunft zusammen.

Zusätzlich fährt ein Reisebus für Nichtläufer nach Bystrice

Während eines Infoabends am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr im Ackerbürgerhaus will das Partnerschaftskomitee die Aktion vorstellen und hofft auf Mitläuferinnen und Mitläufer. Bürgermeister Ulrich Berger jedenfalls ist schon dabei.

Aber auch wer nicht laufen möchte, kann das Partnerschaftsjubiläum in Bystrice mitfeiern und zuvor die Läufer aufmuntern. Denn am Mittwoch, 7. Juni, macht sich ein Reisebus auf den Weg nach Tschechien. Übernachtungsstopp ist in Prag, wo die Mitfahrer dann auf der Karlsbrücke Spalier stehen und die Läufer anfeuern.

„Die Städtepartnerschaft hatte schon immer auch einen sportlichen Aspekt“, erzählt Miriam Arens vom Partnerschaftskomitee. So hätten Bystricer seit dem zweiten Salzkottener Marathon jedes Jahr die rund 42 Kilometer unter die Sohlen genommen.

Rückkehr aus Bystrice wird für alle am Sonntag, 11. Juni, sein. Wer sich für den Lauf oder die Busfahrt anmelden möchte, oder weitere Informationen benötigt, kann sich an Christian Vöcks ([email protected]) wenden.