DLRG Salzkotten hat vorgesorgt

Erwachsene ertrinken laut, mit Geschrei und gestikulierend – Kinder dagegen still. „Irgendwann kennt man diesen Blick, wenn die Kinder im Wasser plötzlich ganz große Augen, aber keinen Ton mehr heraus bekommen“, sagt Olaf Becker. Dann sind er oder seine Kollegen von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zur Stelle. Mit einem schnellen geübten Griff ziehen sie die Kinder aus dem Wasser.

Olaf Becker, Peter Dyga und Ralf Mollemeier (von links) werben für eine Ausbildung zum DLRG-Rettungsschwimmer. Trainiert wird im Salzkottener Freibad unter anderem auch in voller Bekleidung.

Solche Situationen sind keine Einzelfälle in den Freibädern, weiß der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Salzkotten, Peter Dyga. Deshalb sind die Rettungsschwimmer in den Bädern so unverzichtbar.