Mit zwei Veranstaltungen, eine für Erwachsene und eine für Kinder, geht in Salzkotten die Reihe „Sommerlesungen in der Stadtbibliothek“ am Mittwoch, 7. September, zu Ende.

Mechthild Henneke stammt aus Salzkotten und arbeitet heute als freie Journalistin und Autorin in Berlin. Am Mittwoch liest sie in der Stadtbibliothek Salzkotten aus ihrem Erstlingsroman „ Ach, mein Kosovo“.

Die aus Salzkotten stammende Journalistin und Autorin Mechthild Henneke liest von 19 Uhr an aus ihrem Roman „Ach, mein Kosovo! Krieg, Flucht und das Leben zwischen zwei Kulturen“.

Der Held ihres Romans schließt sich 1998 der Kosovo-Befreiungsarmee an, tauscht dann aber das Gewehr gegen ein Stethoskop, denn er ist angehender Mediziner. Bevor Taras Galani in den Krieg zieht, hat er mehrere Jahre in Deutschland gelebt. Aber nichts kann ihn halten, als die Situation in seiner Heimat eskaliert.

Der fesselnde Roman von Mechthild Henneke erzählt eine auf Tatsachen basierende Geschichte und greift Themen auf, die angesichts der politischen Lage hochaktuell sind: Krieg, Flucht und das Leben zwischen zwei Kulturen.

Taras wächst als Sanitäter und Feldarzt über sich hinaus, wirft sich in Abenteuer und beginnt, an seiner Mission zu zweifeln. Der Roman endet mit dem Abzug der Serben, doch ein Sieg ist das für Taras nicht. Die Autorin treibt die Frage um: „Wofür lohnt es sich zu kämpfen?“ und mehr noch: „Was macht das mit einem?“.

Als die Balkankriege begannen, berichtete Mechthild Henneke für die Berliner Zeitung intensiv über die Flüchtlingskrise. Der Nato-Einsatz im Kosovo 1999 bedeutete für sie einen Wendepunkt. Sie ging mit einer Hilfsorganisation nach Albanien und später in den Kosovo.

Die Eindrücke vom Konflikt ließen sie nicht los. Ab 2001 arbeitete sie sieben Jahre lang in der Mission der Vereinten Nationen im Kosovo. Zurück in Deutschland schrieb sie den Roman, zu dem sie die Erlebnisse eines kosovo-albanischen Freundes inspirierten.

Mechthild Henneke, geboren in Salzkotten, lebt und arbeitet heute als freie Autorin und Journalistin in Berlin.

Karten für die Lesung sind ab sofort im Vorverkauf für 3 Euro und an der Abendkasse für 5 Euro in der Stadtbibliothek Salzkotten, in der Buchhandlung Meschede und unter www.vhs-vor-ort.de (05258/937960) erhältlich. Für Mitglieder des Fördervereins ist die Lesung kostenfrei.

Magisch wird es zuvor am Mittwoch, 7. September, 16 Uhr mit „Tinka Knitterflügel – Pleiten, Pech und Feenstaub“ und der Paderborner Autorin Maren Graf.

Die kleine Fee Tinka Knitterflügel ist glücklich, endlich ihre Feenart gefunden zu haben. Schöner und spannender könnte ihr zweites Feenschuljahr gar nicht werden. Als Spezialauftragsfee, die Ungerechtigkeiten aufspürt wie keine andere, darf sie nun nachts in die Menschenwelt fliegen und Kinder, die sich allein nicht genug wehren können, tatkräftig und magisch unterstützen.

Als die eifrige Wunschfee Desiree auftaucht und ihr den wichtigsten Fall vor den Flügeln wegschnappt, gerät Tinka ordentlich ins Flattern. So muss sie wohl wieder für die gute Sache Kopf und Ringelsocken riskieren. Zum Glück kann sie dabei auf ihre Freunde zählen.

Maren Graf, in Schleswig geboren, verbrachte ihre Kindheit an der Ostsee rund um Kiel. Nach dem Studium begann sie, als Lehrerin für Deutsch und Philosophie zu arbeiten und nebenbei Geschichten zu schreiben.

Ihre Lesung in der Stadtbibliothek Salzkotten ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Karten kosten im Vorverkauf 2 Euro sowie am Veranstaltungstag 3 Euro. Verbindliche Reservierung und Abholung der Eintrittskarte sind in der Stadtbibliothek Salzkotten (Tel. 05258/21151 oder E-Mail [email protected]) möglich.