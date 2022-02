Neue Geschäftsidee in Salzkotten: von der ersten Studentenbude bis hin zum Appartement mit Pflegeleistungen

Salzkotten

Wohnraum wird in Salzkotten händeringend gesucht. Das haben die Investoren Engelbert Triesch und Jörg Schlune bei ihrem jüngsten Bauprojekt an der Lange Brückenstraße wieder deutlich gemerkt. „Kaum ist der Kran an der Baustelle, steht auch das Telefon nicht mehr still“, berichtet der Salzkottener Bauunternehmer Jörg Schlune von zahlreichen Interessenten. „Vier von elf Wohnungen, die hier entstehen, sind bereits vergeben“, ergänzt Engelbert Triesch.

Von Marion Neesen