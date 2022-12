Leerstand in Salzkottens Innenstadt bereitet Sorge

Salzkotten

Die Entwicklung des Leerstandes in der Salzkottener Innenstadt bereitet Rat und Verwaltung zunehmend Sorge. In der Verwaltung soll das Thema nun mit personeller Verstärkung angegangen werden. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich der Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle zu, die im Bereich Kommunikation und Marketing angesiedelt werden soll.

Von Marion Neesen