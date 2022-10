Literarische und kulinarische Reise nach Frankreich

Einen literarischen und kuliniarischen Ausflug nach Frankreich bietet das Partnerschaftskomitee Belleville-Salzkotten in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek an. Los geht es am Mittwoch, 26. Oktober, 19 Uhr.

Gemeinsam mit den Vorleserinnen und Vorlesern, die wieder literarische Appetithäppchen aus Werken aus und über Frankreich ausgewählt haben, können die Zuhörer den Abend in angenehmer Atmosphäre in den Räumen der Stadtbibliothek Salzkotten verbringen.

In Frankreich gehört zur Kultur nicht nur das gute Buch oder der besondere Film, sondern auch Wein und kulinarische Spezialitäten, die in der Pause angeboten werden.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr in den Räumen der Stadtbibliothek zu Gast sein zu dürfen“, bedankt sich Annette Stracke, die Komiteepräsidentin, im Namen ihres Teams bei der Stadtbibliotheksleiterin Maria Breuer. Erfreulicherweise sind etliche Bücher, auch sehr aktuelle Werke, die vorstellt werden, in der Bibliothek in Salzkotten auszuleihen oder über die Onleihe zu beschaffen.

Auch in diesem Jahr werden Bücher präsentiert, die ernst oder auch kurzweilig Einblicke in die französische Gesellschaft und das Savoir-vivre bei unseren Nachbarn ermöglichen. „On y va und willkommen“ – das Komitee und das Bibliotheksteam freuen sich auf viele Gäste. Französische Sprachkenntnisse sind nicht nötig, das Team liest ausschließlich Texte in deutscher Sprache. Interessierte sind zum Zuhören und Genießen eingeladen.

Um Anmeldung unter Tel. 05258/21151 oder per E-Mail an [email protected] zur Planung der kostenfreien Veranstaltung wird gebeten.