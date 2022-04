Mädchen (12) mit Rollstuhl aus Bach gerettet

Gleichaltrige Freunde reagieren in Salzkotten geistesgegenwärtig

Salzkotten

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Salzkotten am späten Mittwochnachmittag mit seinem Rollstuhl in einen Bach gekippt. Dank der schnellen Reaktion der gleichaltrigen Freunde hat es sich aber wohl nur leichte Verletzungen zugezogen.