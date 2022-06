Majestäten glänzen beim Festumzug in Oberntudorf

Der 59-Jährige hatte zwar schon immer mal vorgehabt, König der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft zu werden. Aber als beim Vogelschießen am Pfingstsonntag eine Feuerpause eingelegt wurde, machte der Schlosser (SAW in Borchen) Nägel mit Köpfen.

Der Musiker, der selber gerne sagt, dass er als Beckenspieler im Spielmannszug Oberntudorf in der letzten Reihe rechts geht, wohnt mit seiner Familie in der Vom-Stein-Straße in Oberntudorf. Von hier wurde das Königspaar am Sonntag auch von den Schützen und Musikern zum großen Festumzug abgeholt. Dabei zeigte sich Königin Ingrid in einem wundervollen Kleid in der Farbe Taupe. In Begleitung des Königspaares waren ihre Adjutanten Norbert Corazolla und Frank Niggemeier sowie sieben Hofstaatpaare aus dem Freundeskreis. Die Farben der Kleider der Hofdamen reichten von Altrosa bis Coralle.

Amüsant, dass sechs der sieben Hof­staatpaare in Niederntudorf wohnen. Heute wird das Königspaar ab 15 Uhr nochmals zum Ausmarsch abgeholt. Ab 16 Uhr steigt die Schützenfest-Party.