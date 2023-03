Die von Gemeindemitglied Tim Leiwesmeier angestoßene Idee einer Klima-Kirche ist damit vom Tisch.

„Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 8. März eine wegweisende und zukunftssichere Entscheidung zu einer Weiterentwicklung der Gebäude der St.-Marien-Gemeinde sowie des dazugehörenden Areals getroffen“, schreiben Pastor Martin Beisler und Matthias Wagener, geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes in einer Stellungnahme.

Nicht nur in den vergangenen zwei Jahren, die teilweise sehr bewegend und intensiv gewesen seien, habe es eine umfassende und teilweise kontroverse Diskussion über den weiteren Weg der Gemeinde gegeben, schauen sie zurück. Letztlich verblieben zwei Konzepte: das des Caritasverbandes, der proaktiv auf den Kirchenvorstand zugegangen war, und das der Investorengruppe BITs GmbH um Tim Leiwesmeier.

„Beide Konzepte werden vom Pfarrgemeinderat ausdrücklich mitgetragen“, erläutern Beisler und Wagener in ihrem Schreiben. Bedingung sei aber, dass nur die Freifläche und das Pfarrheim der Gemeinde in den Konzepten berücksichtigt werden und die Marienkirche selbst unangetastet bleibt – sowohl in ihrer Funktion als auch in ihrer Form (innen und außen) und ihrer Nutzung.

Vorschläge „durchaus konträr“ beraten

Vorausgegangen seien eine Vielzahl von Gesprächen, eine Befragung der Gemeinde und die Bildung eines Arbeitskreises. Eine Einreichung und erste Begutachtung der beiden Konzepte habe es bereits im Vorfeld gegeben. In einer finalen Vorstellung beider Konzepte am Mittwoch (8. März) in der Kirchenvorstandssitzung und einer anschließenden Frage- und Diskussionsrunde seien die Vor- und Nachteile beider Vorschläge „durchaus konträr“ beraten worden.

Letztlich habe sich der Kirchenvorstand mit einer deutlichen Mehrheit entschieden, den weiteren Weg mit der Caritas zu gehen. Somit werde in den kommenden Jahren für die St.-Marien-Gemeinde ein neues Pfarrheim in den neu zu errichtenden beiden Gebäuden auf dem Gelände von St. Marien entstehen. Die Caritas plant, ein Wohnquartier mit Tagespflegeplätzen, ehrenamtlichen Projekten wie Kleiderkammer und Speisenkammer sowie Räumen für Zusammenkünfte und Begegnungsstätten zu schaffen. Auch Räumlichkeiten für Gesundheitsdienstleister wie Physiotherapeuten oder Podologen sollen errichtet werden. „Die St.-Marien-Kirche bleibt unverändert“, betonen Pastor Martin Beisler und Matthias Wagener einen für viele Gemeindemitglieder wichtigen Punkt.

Arbeiten könnten Ende 2024 beginnen

Im Mittelpunkt stehe in den kommenden Monaten nun die Erarbeitung der Details des Konzeptes des Caritasverbandes gemeinsam mit dem Kirchenvorstand, dem Pfarrgemeinderat und weiteren Beteiligten. Nach derzeitiger vorsichtiger Einschätzung könnten dann die konkreten Arbeiten Ende 2024 beginnen.

„Der Kirchenvorstand ist froh, nun eine nachhaltige und zukunftssichere Perspektive für die St.-Marien-Gemeinde mit geschaffen zu haben und dem neuen Immobilienkonzept des Erzbischöflichen Generalvikariates entsprechen zu können“, heißt es abschließend.