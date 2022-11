Marienheim in Salzkotten wird geschlossen

Salzkotten

Das Marienheim in Salzkotten wird zum 31. Dezember geschlossen. Das hat am Freitag André Diecks, Geschäftsführer der Marienheim gGmbH (Tochtergesellschaft des Verbundes katholischer Altenhilfe Paderborn) bestätigt. Ende Oktober sei die Schließung im Heimbeirat kommuniziert worden. Kurz darauf sei die Information an die Angehörigen erfolgt. Das hat für Sorgen und Unmut unter Bewohnern und Angehörigen gesorgt.

Von Marion Neesen