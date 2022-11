Martinimarkt ist gestartet

Am Sonntag sind die Geschäfte in Salzkotten geöffnet

Janine Veuhoff und Sarah Bartels jedenfalls erwarten mit ihren attraktiven und in Handarbeit gefertigten Dekoartikeln viele Besucher. Sie bestücken zwei der zehn Hütten des Kreativmarktes, wobei Sarah Bartels Deko aus Beton, Holz oder auch Treibgut mitgebracht hat.

Am Samstagabend steht unter anderem die Prinzenproklamation der Kolpingkarnevalisten auf dem Programm, und am Sonntag öffnen um 13 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt. Abschluss des Martinimarktes ist am Sonntag mit der Verlosung der Martinsgänse um 18.30 Uhr.