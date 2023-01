Mehr als 700 Kurse im Angebot

„Damit haben wir den Angebotsumfang für unsere Teilnehmenden um mehr als 50 Kurse und Veranstaltungen steigern können“, zeigt sich VHS-Leiter Markus Krick zufrieden mit der Entwicklung gegenüber dem Angebot aus dem ersten Semester des Vorjahres. Ermöglicht hätten dies insbesondere die Bestrebungen des VHS-Teams, neue Kursleitende zu gewinnen und für Kursideen zu begeistern sowie die kreativen Anregungen und frischen Ansätze bereits verpflichteter Dozenten. „Fast 30 Prozent der Angebote sind neu“, resümiert Markus Krick.

Angebote direkt vor Ort

Die gewohnten und liebgewonnenen Kurs-Klassiker in den Bereichen Sprache, Beruf und EDV sowie Gesundheit bilden den Hauptanteil der Angebote. Getreu dem namensgebenden Motto „VHS vor Ort“ findet der überwiegende Anteil der Kurse und Veranstaltungen in Präsenz und damit vor Ort in den sechs Verbandsstädten und -gemeinden Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg statt. Knapp 120 Angebote aus allen sieben Fachbereichen werden online angeboten.

Sprachlich Interessierte können aus mehr als 80 Kursen wählen. Zu den insgesamt 16 verschiedenen Sprachen im neuen Programm zählen neben Weltsprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch auch viele weitere Landessprachen aus Europa und der ganzen Welt. Interessenten können in allen Sprachkursen nach vorheriger Anmeldung am ersten Kurstermin „schnuppern“, bevor sie sich verbindlich für den betreffenden Kursus entscheiden.

Themen zur Büroorganisation, Kommunikation oder Entscheidungsfindung zählen ebenso zu den neuen Angeboten der beruflichen Bildung wie kompakte Online-Intensivkurse zur Finanzbuchführung oder Lohn- und Gehaltsabrechnung, die mit einem bundesweit anerkannten Zertifikat abgeschlossen werden können. Fachkräfte der Kindertagespflege können aus 24 Qualifizierungsangeboten ihre passgenaue Fortbildung auswählen. Dazu gehören etwa die Vorträge „Inklusion in Kitas und Kindertagespflege“ der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Catalina Hamacher oder „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“ des bekannten Medienpädagogen und Filmemachers Wilfried Brüning.

Neue Initiative „Verein(t) durch Ehrenamt“

Mit der neu geschaffenen Initiative „Verein(t) durch Ehrenamt“ unterstützt die VHS Vereine und ehrenamtlich Engagierte mit mehr als einem Dutzend gebührenfreier Seminare und Vorträge. Dabei werden unter anderem Themen wie Finanzierung und Fördermöglichkeiten, Nachwuchsförderung, Öffentlichkeitsarbeit oder rechtliche Fragen in den Mittelpunkt gestellt.

Als Partner des Gesundheitsforums Bad Wünnenberg hat die VHS für das erste Semester mehr als 30 Angebote der Gesundheitsbildung aufgelegt. In Zusammenarbeit mit den Akteuren des Salzkotten Marathons sind auch wieder zahlreiche Laufkurse sowie ergänzende Bewegungs- und Vortragsangebote im Programm. Auch kulturelle Veranstaltungen sind im neuen VHS-Angebot vertreten. In der Stadthalle Delbrück präsentiert die VHS die aktuelle Kinoproduktion „Märchen. Mythen. Morde. – Ostwestfalen schön bis schaurig“ von Peter Schanz. Die Studienfahrt zum Kröller-Müller-Museum in den Niederlanden wird durch eine Foto-Exkursion in den Bergpark Wilhelmshöhe sowie weitere interessante Exkursionen ergänzt.

Neben Kochkursen zu verschiedenen Länderküchen und saisonalen Schwerpunkten gibt es auch sechs Online-Vorträge rund um das Thema Ernährung, die sich unter anderem mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Entgiftung sowie besonderen Ernährungsformen auseinandersetzen. Wer die Zutaten für seine Gerichte künftig nachhaltig selbst erzeugen möchte, wird mit der Kursreihe „Der Bio-Gemüsegarten im Jahresverlauf“ unter der Anleitung von Bio-Landwirt Franz Glahe aus Verne fündig und praktisch in den Bio-Gemüseanbau eingewiesen.

Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit

Dem wichtigen Thema der Nachhaltigkeit widmet sich die VHS ferner in zahlreichen Vorträgen wie zur Senkung des Energieverbrauchs im Privathaushalt, E-Mobilität sowie zur Anschaffung oder Besteuerung von Photovoltaik-Anlagen.

Eltern und Kinder gehen in vielen Ecken des VHS-Verbandsgebietes gemeinsam auf die Suche nach Bewohnern des Waldes und erleben die heimische Flora und Fauna dabei mit ganz neuen Augen. Hierzu arbeitet die VHS erstmals mit dem Hegering Salzkotten zusammen.

Anmeldungen sind von Donnerstag an möglich

Einzelheiten zu allen genannten Programmhighlights sowie bewährten und neuen Bildungsangeboten der VHS vor Ort sind im neuen Programmheft für das erste Semester 2023 zu finden. Dieses liegt ab sofort in den Bürger- und VHS-Büros der sechs Verbandsstädte und -gemeinden aus. Außerdem ist es in den Rathäusern, Banken und Sparkassen oder auch in vielen Apotheken, Arztpraxen, Buchhandlungen und Geschäften sowie weiteren Orten des öffentlichen Lebens kostenlos erhältlich. Auf den Internetseiten der VHS unter www.vhs-vor-ort.de besteht ferner die Möglichkeit, das Programmheft in einer digitalen Version auf Smartphone, Tablet oder PC herunterzuladen.

Die Anmeldung zu allen Kursen und Veranstaltungen ist ab Donnerstag, 12. Januar 2023 sowohl online über die Internetseite als auch in den Bürger- und VHS-Büros möglich.