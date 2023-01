„mein.salzkotten.de“ geht an den Start

Salzkotten

Als Meilenstein bezeichnen Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger und Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, Michael Rölleke, den nächsten Zwischenschritt zur Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen. Sie stellten am Dienstag gemeinsam mit ihrer Kollegin Sarah Schnieders (Fachdienst Organisation und Digitalisierung) sowie Jost Baumbach von Regio-IT das neue Serviceportal „mein.salzkotten.de“ auf der Internetseite der Stadt vor. Künftig können die Salzkottener zahlreiche Dienstleistungen per Mausklick erledigen. Am Montag, 16. Januar, geht das Angebot an den Start.

Von Marion Neesen