Melancholische Figuren und Fotografien

Figuren aus Holz stehen denen auf Fotografien gegenüber. Eines verbindet sie: die Stimmung. „Melancholia“ heißt die erste Themenausstellung in der „Stationkunst“ in Salzkotten-Niederntudorf, in der der Hausherr Werner Schlegel Arbeiten von Matthias Gödde und Edvardas Racevicius zeigt. Zu sehen ist die reizvolle Gegenüberstellung von Figuren im Raum und Figuren an der Wand von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. März, in dem Atelier an der Antoniusstraße. „Die Ausstellung passt genau in die Zeit“, findet Bildhauer Schlegel angesichts der von Melancholie, Deprimiertheit und Fassungslosigkeit geprägten Gemütslage vieler Menschen in der Corona-Pandemie und unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine.