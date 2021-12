Mit Baum in Oberntudorf verunglückt

Noch glimpflich, aber mit hohen Sachschäden, verlief am Dienstag ein Verkehrsunfall auf der L 636.

Der 45-jährige Fahrer eines Mazda-SUV fuhr nach Angaben der Polizei gegen 9.55 Uhr auf der L 636 von Oberntudorf Richtung Salzkotten. Der Wagen zog einen kleinen Pkw-Anhänger, auf dem ein rund drei Meter langer und etwa 35 Zentimeter dicker Baumstamm transportiert wurde.

In Höhe der L 776-Brücke schaukelte sich der Anhänger auf und schleuderte in den Gegenverkehr. Der Anhänger schlug gegen einen in Richtung Oberntudorf fahrenden Transporter der Post. Dieser kam nach rechts von der Straße ab, schleuderte über die Bankette und kam entgegen der Fahrtrichtung mit Totalschaden zum Stillstand.

Durch die Kollision brach die Deichsel am Kupplungsmaul, und der Anhänger schleuderte in die Leitplanken. Der Einachser wurde zerstört. Die Spanngurte rissen und der Baum rollte auf die Straße. Das SUV prallte ebenfalls gegen die Leitplanken und blieb mit Totalschaden liegen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Gegen den Mazdafahrer läuft jetzt ein Bußgeldverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung. Die Landesstraße war etwa eine Stunde gesperrt.