Salzkotten

Wer sich ein neues Möbelstück kauft, vielleicht einen Tisch, der probiert womöglich verschiedene Plätze im Raum aus, an denen er am besten stehen könnte. In der katholischen St.-Johannes-Kirche in Salzkotten ist es ähnlich. Denn das Gotteshaus wird derzeit nicht nur außen saniert, sondern soll auch drinnen eine komplette Erneuerung und eine Umgestaltung erfahren. Und so wird auch nach dem besten Standort für den Tisch des Herrn gesucht.

Von Marion Neesen