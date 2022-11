Monster-Trucks rollen in Salzkotten

Dröhnende Motoren und viel kaputtes Blech: Die Firma Roselly kommt am Sonntag, 13. November, mit einer Auto-Stunt-Show nach Salzkotten. Mit dabei sein werden auch riesige Monster-Trucks.

Stunt-Show der Firma Roselly am Sonntag am Hagebaumarkt

Die Monster-Trucks sind die Stars der Auto-Stunt-Show, die am Sonntag, 13. November, in Salzkotten zu sehen ist.

Ein 16-köpfiges Fahrerteam zeige Europas größte Stunt- und Action-Show, kündigt der Veranstalter an. Während der 90- bis 120-minütigen Show seien Szenen wie aus der Fernsehserie „Alarm für Cobra 11“ zu sehen, außerdem Crashs, Überschläge und Flammen.

Zum Schluss kommen dann die Monster-Trucks zum Einsatz, darunter der 1800 PS-starke Bluegrass Stomper aus den USA. Im Anschluss an die Show sollen Kinder die Möglichkeit bekommen, in einem echten Monster-Truck mitzufahren.

Die Show beginnt am Sonntag, 13. November, 15 Uhr auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Salzkotten, Am Hohen Weg 6. Der Eintritt kostet für Erwachsene 25 Euro, für Kinder ab vier Jahren 20 Euro.