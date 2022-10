Motoradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Delbrücker war am Sonntagnachmittag von Büren in Richtung Salzkotten unterwegs

Salzkotten/Delbrück

Ein 45-jähriger Motorradfahrer ist auf der Straße Eichfeld in Höhe des Gutes Wulfs­tal verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der Delbrücker fuhr am Sonntag gegen 15.45 Uhr mit seiner BMW von Büren in Richtung Salzkotten.