Müller setzt in Salzkotten auf grüne Energie

Salzkotten

Das Salzkottener Agrarelektronik-Unternehmen Müller-Elek­tronik setzt sich nach eigenen Angaben seit 1977 für den technologischen Fortschritt zur Nachhaltigkeit im Agrarsektor ein. Da der Klimawandel gerade diesem Wirtschaftsbereich droht, zeige sich Müller-Elektronik verantwortlich und setze nun an seinem Standort Salzkotten und zukünftig auch in Neustadt in Sachsen auf erneuerbare Energien im Unternehmensbetrieb, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.