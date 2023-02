Musik wird auf dem Kulturgut Winkhausen zum interkulturellen Austausch

Liebe und Mystik sind die Themen des ersten Konzertes 2023 in der Reihe „Erkenne Dich selbst im Fremden“ auf dem Kulturgut Winkhausen bei Salzkotten. Am Samstag, 11. Februar, ist dort um 19.30 Uhr das Ensemble Wirbeley mit Bassem Hawar und Rageed William zu Gast.

Gemeinsam mit Bassem Hawar, Gewinner des WDR Jazzpreises 2020, und dem ebenfalls aus dem Irak stammenden Nay-Virtuosen Rageed William nähert sich die Wirbeley der großen orientalischen Liebeserzählung „Leyla und Majnoun“ an. Sie ist die im Osten ebenso bedeutend wie „Romeo und Julia“ hierzulande.

Den Protagonisten dieser Geschichte, Majnoun, dem „von der Liebe Trunkenen“, und Leyla, der Verkörperung der Sehnsucht, werden drei der wohl ältesten Musikinstrumente der Welt ihre Stimme leihen: die orientalische Flöte Nay, das armenische Rohrblattinstrument Duduk und die irakische Kniegeige Djoze.

Neben den Versen des persischen Dichters Nizami spiegeln sich der beginnende Frühling und die Kraft der Transformation in Anklängen an „Romeo und Julia“ (in der Lesart Gottfried Kellers) sowie in Werken christlicher Mystik. Es vereinen sich irakische Maqam-Musik, eigene Kompositionen, heimische Lieder von Haßler und Bach mit der Kunst der Improvisation west-östlicher Stimmen und Instrumente.

Das Dresdner Ensemble Wirbeley startete 2018 - von einer Fülle inspirierender interkultureller Begegnungen angetrieben – das Projekt „Erkenne dich selbst im Fremden“ und gründete den gleichnamigen Verein. Die Wirbeley stellt ihre Arbeit seit April 2010 unter den programmatischen Titel „barrierefreie Volksmusik“ und macht sich damit auch das Konzept der Inklusion zu eigen.

Der Iraker Bassem Hawar spielt die Rohrflöte Nay und die Kurzoboe Duduk. Foto: Wirbeley

Die Musikerinnen und Musiker sind von der gesellschaftspolitischen Schlüsselfunktion des interkulturellen Austauschs durch das Medium Musik überzeugt. Die Idee des Projektes ist, in Konzerten mit einer Gastmusikerin oder einem Gastmusiker aus einem fremden Kulturkreis eine gemeinsame (musikalische) Sprache entstehen zu lassen. Dabei steht der Prozess der Annäherung im Fokus und soll für das Publikum greifbar werden.

Jeder Künstler bringt seine eigenen Musikstücke und Geschichten mit. Im Zusammenspiel mit der Wirbeley werden diese interaktiv mit dem Publikum neu interpretiert. Weitere Infos unter: www.erkenne-dich-selbst-im-fremden.de, und www.wirbeley.de

Karten zum Preis von 20 Euro können telefonisch unter 05250/7367 oder im Internet unter

www.kulturgut-winkhausen.de reserviert werden.