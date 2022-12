Großeinsatz in Verlar: 2000 Strohballen stehen in Flammen

Salzkotten-Verlar

Großeinsatz für die Salzkottener Feuerwehr: Am späten Donnerstagabend (29. Dezember) ist eine Miete mit 2000 großen Strohballen in Verlar in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf einen benachbarten Bullenstall und eine Scheune übergreifen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.