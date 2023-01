Narren-Prinz macht Salzkotten zum Auenland

Auch die Narren in Salzkotten freuen sich auf die tollen Tage. Jetzt hat Prinz Rene I. Scherf das Motto seiner Regentschaft bekannt gegeben.

Prinz Rene I. Scherf (links) und Prinzenadjutant Thomas Schniedermeier freuen sich auf den großen Büttenabend in Salzkotten.

Die Sälzer Karnevalisten feiern unter dem Motto: „Hat Prinz Rene den Ring in der Hand, feiern die Hobbits im (Heder)Auenland“.

Der Sälzer Prinz und sein Elferrat freuen sich auf den großen Büttenabend am Samstag, 4. Februar. Nach der langen Corona-Pause stehen die Karnevalisten in den Startlöchern. Im Beisein des Prinzenadjutanten Thomas Schniedermeier gab Prinz Rene jetzt sein Motto bekannt. Da auch Thomas Schniedermeier schon einmal Karnevalsprinz war, hatte er viele gute Ratschläge für den amtierenden Prinzen. Der wohl wichtigste: „Es ist so eine tolle Erfahrung, die man mit jeder Minute genießen sollte.“

Auf die Sälzer Narren beim Büttenabend wartet wieder ein tolles Programm mit anschließender Party. Erstmals konnte DJ Mino für die Aftershowparty gewonnen werden. Es wird eine Mischung aus Tanz, Gesang und Büttenreden auf der Bühne gezeigt. Wie in jedem Jahr ist der Vorstand der Karnevalsabteilung sehr stolz darauf, dass das Programm von Salzkottener „Eigengewächsen“ durchgeführt wird. Die gewohnten Auftritte der Sälzer Jugendgarde, der Sälzer Tanzgarde und des Männerballetts dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Am Samstag, 21. Januar, startet nicht nur der Kartenvorverkauf zum Büttenabend, außerdem richtet der Karnevalsverein wieder eine Second-Hand-Börse für Karnevalskostüme im Pfarrzentrum St. Johannes aus. Wer Interesse hat, kann sich ab 9.30 Uhr nicht nur Karten für den Büttenabend sichern, sondern sich dafür auch gleich neu einkleiden. Nummern für den Second-Hand-Basar sind erhältlich von Donnerstag, 12. Januar, bis Donnerstag, 19. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr unter Tel. 05258/933110 und in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr unter Tel. 05258/9776018.