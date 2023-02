Neuem Baugebiet in Scharmede Boden bereitet

Salzkotten

Umfangreiche Änderungen des Flächennutzungsplanes haben die Salzkottener Kommunalpolitiker im jüngsten Bau- und Planungsausschuss am Montag (13. Februar) auf den Weg gebracht. Unter anderem ist damit auch ein weiterer Schritt in Richtung neues Wohnbaugebiet in Scharmede gemacht.

Von Marion Neesen