Neues VHS-Programm: Anmeldungen ab Donnerstag möglich

Das Angebot ist in sieben Fachbereiche unterteilt, fast 250 Seiten hat das Programmhef. Angeboten werden sowohl Präsenz- als auch Online-Kurse.

Sport- und Fitnesskurse zählen ebenso zum Angebot wie Kurse zu Entspannung, Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung. Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Qigong, Fitnessgymnastik, Aquafit und Zumba sind nur einige Beispiel. Neu im Programm sind unter anderem der Vortrag „Migräne: Hilfe zur Selbsthilfe“, ein Bodyworkout für Einsteiger und „Walking Football“, eine gelenk- und muskelschonende Variante des Fußballs.

Wer eine neue Sprache lernen möchte, findet viele Angebote sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Neben Englisch, Spanisch und Französisch können Teilnehmer unter anderem auch Ukrainisch, Kroatisch, Türkisch und Koreanisch lernen. Erstmalig ist außerdem ein Kurs der Deutschen Gebärdensprache mit dabei. Grundsätzlich besteht in allen Sprachkursen zunächst die Möglichkeit, unverbindlich zu „schnuppern“ und am ersten Kurstermin teilzunehmen.

Von Mitte September bis Anfang Dezember dreht sich in zehn Veranstaltungen alles um die aktive Förderung von Artenvielfalt in unserer Region und auf der ganzen Welt. Unter anderem geht es dabei um insektenfreundliche Gärten, Wölfe in Nordrhein-Westfalen und Haie. In Zusammenarbeit mit „Sharkproject“, einer international tätigen Hai- und Artenschutzorganisation, und Vertretern des Nabu bietet die VHS verschiedene Formate für Kinder und Erwachsene, um zukunftsverantwortliches Denken und Handeln zu unterstützen.

In Zusammenarbeit mit zahlreichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen bietet die VHS den Vortrag „Zwischen zwei Welten - Kinder im medialen Zeitalter“ an. Medienpädagoge Wilfried Brüning widmet sich den Herausforderungen des digitalen Medienzeitalters in der Erziehung und wendet sich mit Experimenten und Mitmachaktionen an Eltern und pädagogische Fachkräfte.

Digital geht es insbesondere im Fachbereich „Beruf und EDV“ zu. Online-Kurse zum Erwerb bundesweit anerkannter Abschlüsse im kaufmännischen Bereich gehören ebenso dazu wie zahlreiche Kurse rund um PC, Notebook, Tablet und Smartphone.

Der Fachbereich Kultur und Kreativität bietet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten über Musik, Kunst, Literatur und Tanz. Ein spannender Abend verspricht beispielsweise der 23. November zu werden. Deutschlands bekanntester „Lost Places“-Fotograf entführt unter dem Pseudonym Nic in einem reich bebilderten Vortrag zu zahlreichen verlassenen Orten, die er weltweit bereist und in eindrucksvollen Fotografien dokumentiert hat. Dazu zählen Industrieanlagen, militärische Orte und Bunkeranlagen, Schwimmbäder, Hotels, Villen oder Wohnhäuser.

Im Bereich Mensch und Gesellschaft bietet die VHS Studienfahrten zum Landtag und Weihnachtsmarkt in Düsseldorf, zum Industriemuseum Zeche Zollern und zum Fußballmuseum und Borusseum in Dortmund an. Neben ihren Präsenzveranstaltungen bietet die VHS im Rahmen der Reihe „vhs.wissen live“ auch wieder zahlreiche kostenfreie Online-Vorträge zu aktuellen Themen aus Wissenschaft und Gesellschaft an.

Das neue Programmheft liegt ab sofort in den Bürger- und VHS-Büros der Verbandsstädte Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg aus. Außerdem ist es in den Rathäusern, Banken und Sparkassen wie auch in vielen Apotheken, Arztpraxen, Buchhandlungen und Geschäften sowie weiteren Orten des öffentlichen Lebens kostenlos erhältlich. Die Anmeldung ist online unter www.vhs-vor-ort.de sowie in den VHS- und Bürgerbüros ab Donnerstag, 11. August, möglich.