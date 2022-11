Nico Santos tritt in Salzkotten auf

Auf Mark Forster folgt Nico Santos: Der deutsche Singer-Songwriter macht am Freitag, 11. August 2023, während seiner Summerride-Tournee beim Open Air an der Dreckburg in Salzkotten Station. Das haben die Veranstalter am Donnerstag bekannt gegeben.

Open-Air-Konzert an der Dreckburg am 11. August 2023

Nico Santos tritt am 11. August 2023 in Salzkotten auf.

Mit dem Song Rooftop schaffte der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink heißt, vor fünf Jahren in Deutschland den Durchbruch. Es folgten weitere große Hits wie „Safe“und „Better“. Bekannt ist der gebürtige Bremer auch aus TV-Formaten wie "The Voice of Germany" und "Sing meinen Song".

5000 Fans werden Nico Santos am 11. August zuhören und zusehen dürfen. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 24. November, um 8 Uhr. Tickets gibt es unter anderem im Bürgerbüro (neuer Rathaus-Eingang). Die Vergangenheit hat gezeigt: Die Fans sollten schnell sein. Erfahrungsgemäß stehen die ersten Interessenten schon Stunden vorher vor der Tür. Diesmal werden maximal acht Karten pro Person verkauft. Gezahlt werden kann bar und mit EC-Karte, nicht mit Kreditkarte. Die normalen Karten kosten 59,80 Euro (Erwachsene) oder 49,80 Euro (Kinder von 6 bis 12 Jahren). Im Kontingent sind auch 499 VIP-Tickets, für die 74,80 Euro fällig werden.

Bürgermeister und Vorsitzender Salzkotten Marketing, Ulrich Berger, machte die Bekanntgabe des Interpreten beim Dreckburg-Konzert spannend. Foto: Marion Neesen

Die Veranstalter von Salzkotten Marketing hatten es wieder einmal spannend gemacht, bevor sie das Geheimnis um den Interpreten an der Dreckburg lüfteten. Unter anderem nach den „phänomenalen“ Konzerten mit Mark Forster, Revolverheld, Silbermond, Adel Tawil oder Sarah Connor habe die Frage im Raum gestanden: weitermachen, oder aufhören?, sagte Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger. Immer drängender sei jedoch die Nachfrage aus der Bevölkerung nach dem Künstler für 2023 gewesen. Es soll anders als im vergangenen Jahr aber bei einem Konzert bleiben. Die beiden Auftritte Mark Forsters seien eine große Herausforderung gewesen.

Bei den Sponsoren des Open-Air-Konzertes, die zum Teil ebenfalls erst am Donnerstag vom Auftritt Nico Santos' erfuhren, kam die Wahl schon einmal gut an. „Da werden einige Frauenherzen höher schlagen“, sagte etwa Magdalena Gröblinghoff von der Warsteiner Brauerei. Produktionsleiter Christoph Günter hat bereits mit Nico Santos zusammengearbeitet: „Ich bin überrascht und freue mich. Das ist eine echte Rampensau. Da erlebt man was.“

Zahlreiche Sponsoren unterstützen die Konzertveranstaltung an der Dreckburg. Auch sie erfuhren erst am Donnerstag bei der Bekanntgabe im Unternehmen Sambase, dass Nico Santos am 11. August auftreten wird. Foto: Marion Neesen

Salzkotten habe sich inzwischen als Konzertstandort etabliert, sagte Ralph-Jörg Wezorke von der Firma Lightpower. Zwar liege man abseits des Tourneekalenders, habe sich aber bei den Künstlern einen Namen gemacht.

Auch Berger bestätigte, dass Salzkotten inzwischen bei den Managern der Künstler einen Fuß in der Tür habe. Dennoch heiße es oft hoffen, bangen und verhandeln. „Uns hilft dabei, dass wir in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet haben“, so Berger. Und manchmal sind es auch Monika Werners legendäre Nussecken, die - als Geschmacksprobe verschickt - die Künstler überzeugen.

Die Konzerte an der Dreckburg gibt es seit 2008. Zum Burggeburtstag (650 Jahre) machte die Nordwestdeutsche Philharmonie den Anfang. 2014 wagte die Stadt mit der Verpflichtung Wolfgang Niedeckens den Sprung von der klassischen zur Unterhaltungsmusik.