Niederntudorf: Ideen zur Gestaltung gesucht

Unter dem Motto „Aufbruch statt Abbruch“ arbeitet die Bürgerinitiative, die sich aktiv mit der Dorfentwicklung in Niederntudorf beschäftigt, auch im neuen Jahr weiter. Geplant sind wöchentliche Treffen. Bereits im November 2022 hatten sich etwa 300 Interessierte in der Kleeberghalle über ein zukunftsorientiertes Dorfentwicklungskonzept informiert.

Statt das Grünland der Gemeinde und einiger privater Eigentümer der Steinbrucherweiterung einer Privatfirma zur Verfügung zu stellen, wurden bei der Veranstaltung Projekte zur gemeinschaftlichen Klimaschonung und zur Verbesserung der Lebensqualität im Dorf vorgestellt. Christiane Rensing zeigte sich als Vertreterin des Heimatvereins begeistert über den Zuspruch der Besucher: „Mich freut es sehr, dass so viele Anfragen zur zukünftigen Mitarbeit aus dem Dorf kamen.“

Das nächste Treffen ist nun für Montag, 16. Januar, 18 Uhr im Heimathaus Spissen geplant. Ein Thema könnte sein, die Bedeutung der historischen Kulturlandschaft Niederntudorfs hervorzuheben. Es gebe gute Beispiele aus Nachbargemeinden, die ein Vorbild sein könnten, schreibt die Bürgerinitiative im Vorfeld.

Aspekt Naturschutz

Ein weiteres Nutzungskonzept in Verbindung mit ortsnahem Tourismus sei die Wiederbelebung und der Ausbau des Schullehrpfades. Auch hier fänden sich Vorbilder in den Nachbargemeinden. Eine Gruppe junger Familien aus Niederntudorf arbeite bereits an der Idee eines Salamander-Wanderweges und verbinde so den Gedanken des Naturschutzes mit dem Lernen in der Natur.

„Energiegewinnung und Landwirtschaft schließen sich nicht aus“, sagte Willi Ernst von der Biohaus-Stiftung. Auch Günter Voss (Energiegenossenschaft Lichtenau), gebürtiger Niederntudorfer, macht deutlich, dass eine eigene, nachhaltige Energieversorgung den Tudorfern direkt zugutekomme. Die beiden Experten hatten ihre Unterstützung bei der Realisierung der angedachten Projekte für die Zukunft Niederntudorfs zugesagt.

Wer sich vorstellen kann, seine Ideen und seine Mitarbeit an den Projekten einzubrinngen, ist zu den wöchentlichen Treffen im Heimathaus Spissen in Niederntudorf eingeladen