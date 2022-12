Nur CDU und SPD tragen Salzkottener Haushalt

Lediglich Christdemokraten und Sozialdemokraten tragen den Salzkottener Haushaltsplan für das kommende Jahr. CDU und SPD gaben dem Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von rund 55,5 Millionen Euro bei einem Defizit von vier Millionen Euro in der Ratssitzung am Donnerstagabend ihre Zustimmung. Grüne, FDP und AfD lehnten das Zahlenwerk ab.

Der zunehmende Leerstand in der Salzkottener Innenstadt bereitet den Kommunalpolitikern Sorge. Ein Citymanager sollte nach Ansicht der Grünen aber erst dann eingestellt werden, wenn klar ist, in welche die Richtung es gehen soll. Die CDU will hingegen sofort handeln.

In ihren Haushaltsreden holten die Fraktionsvorsitzenden stellenweise weit aus und zogen Krieg, Klima und Energiekrise bei ihrer Bewertung der Haushaltslage mit ins Kalkül. Auch Kritik am politischen Gegenüber, insbesondere von der Opposition an der Mehrheitsfraktion, blieb nicht aus.

Während die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden wie üblich unkommentiert blieben, war es Grünenchef Marc Svensson, der Aussagen des AfD-Vorsitzenden Günter Koch nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen wollte. Koch hatte in seiner Rede von „zahlreichen ausreisepflichtigen Wirtschaftsmigranten“ als Kostenrisiko gesprochen. „Für bedenklich halte ich nicht zuletzt den leergefegten Wohnungsmarkt in unserer Kommune. Durch die Unterbringung der ukrainischen Gäste auf Zeit ist der private Wohnungsmarkt ausgereizt“, hatte Koch außerdem gesagt. Die Kommunalpolitik sei der „grünen Symbolpolitik Klimaschutz untergeordnet“. Man versuche mit aller Macht vorhandene und bewährte Heiztechniken schlecht zu reden und setze ausschließlich auf unzuverlässige erneuerbare Energie. Weil er nirgendwo „auch nur den Ansatz eines guten Willens zum Einsparen“ erkenne, könne die AfD dem Haushaltsplanentwurf nicht zustimmen.

„Ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt Sie unterwegs sind“, sagte Grünenchef Svensson in Richtung Koch. Es sei hinlänglich bekannt, dass sich die Kosten für fossile Energien vervielfacht hätten. Auch Kochs Äußerungen zu Flüchtlingen und Asylbewerbern kritisierte Svensson scharf. Wenn er Willen zum Sparen vermisse, hätte er dies in den Haushaltsberatungen anbringen können, riet Svensson dem AfD-Fraktionsvorsitzenden. „In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses haben Sie nicht einen einzigen Antrag gestellt. Dort sind Sie stumm geblieben wie ein Fisch“, sagte Marc Svensson.

Grüne und SPD fordern weiteren Schulsozialarbeiter

Seine Partei lehnte den Haushaltsplanentwurf ebenfalls ab. Svensson verwies in seiner Haushaltsrede auf die von den Grünen geforderten Ergänzungen, die allesamt abgelehnt worden seien. So hatten die Grünen kritisiert, dass der Hebesatz der Grundsteuer B inzwischen 50 Punkte hinter den fiktiven Hebesätzen des Landes zurückbleibe, sodass es keine Schlüsselzuweisungen mehr gebe und die Stadt somit auf rund 400.000 Euro verzichte. Ebenso seien eine weitere Stelle für die Schulsozialarbeit und ein Sperrvermerk für eine halbe Stelle des Citymanagers abgelehnt worden. „Denn was soll beim Thema Leerstand eigentlich gemanaged werden? Ist unser Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2010 noch zeitgemäß?“, fragte Svensson. Am Thema Aufenthaltsqualität führe kein Thema vorbei. „Wie alle hier wünschen wir uns eine belebte Innenstadt, in der sich mehr echte Menschen als Avatare – die sogenannten Alltagsmenschen - aufhalten. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer endlich ernst genommen werden“, so Svensson.

SPD-Fraktionschef Michael Sprink stimmte dem Entwurf zwar zu, sparte aber nicht mit Kritik an der CDU-Mehrheitsfraktion. Dabei äußerte er sein Unverständnis an der Zustimmung für einen Parkplatz im Gewerbegebiet an der Burg mit Kosten in Höhe für 135.000 Euro ebenso wie an der Ablehnung einer weiteren Stelle in der Schulsozialarbeit. „Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit im kommenden Jahr besser wird, und ich lade die Mehrheitsfraktion zu einem offenen und sachorientierten Gedankenaustausch ein. Ich glaube, es tut der Politik in Salzkotten gut, wenn wir nicht immer alles schwarz-weiß, sondern schwarz-rot betrachten und gemeinsam die kommenden Aufgaben anpacken“, so Sprink.

FDP nennt Nachtabschaltung „Schnellschuss“

Die FDP lehne den Haushalt ab, um ein„ Zeichen gegen die immer sonderbareren Entscheidungen zu setzen“, die im Rat und den Ausschüssen getroffen würden, sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Christoph Sonntag. Insbesondere führte er den „Schnellschuss“ an, der mit der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung ohne jegliche Bürgerbeteiligung und hinreichende Abwägung in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses tags zuvor getroffen worden sei. Die FDP halte die Anschaffung von Mikrogasturbinen für eine Fehlentscheidung, der neue städtische Klimaschutzmanager sei statt mit der Umsetzung konkreter Klimaschutzmaßnahmen mit der Abarbeitung von Anträgen aus dem Klimaschutzförderprogramm beschäftigt und die neu geschaffene Stelle des Innenstadtmanagers sei überflüssig, waren weitere Kritikpunkte der Liberalen. „Im Ergebnis mangelt es in letzter Zeit in der Stadt Salzkotten durchweg an vielen Stellen an rationellem Handeln und zu den jeweiligen Themenbereichen an Strategien und Konzepten, die einen gewissen roten Faden erkennen lassen“, so Sonntag.

CDU: „Übernehmen finanzielle Verantwortung“

„Mit dem vorgelegten Haushalt gehen wir weiter voraus, stellen uns den neuen Herausforderungen und tun das Notwendige, ohne unsere Verantwortung, auch die finanzielle, den kommenden Generationen gegenüber zu vernachlässigen“, befürwortete hingegen die CDU-Fraktionsvorsitzende Annette Stracke den von Kämmerer und Bürgermeister vorgelegten Finanzplan. Der Haushalt trage dem Ziel, handlungsfähig zu bleiben, Rechnung. „Wir verfügen über eine Ausgleichsrücklage, die es uns dank des vorausschauenden konservativen Wirtschaftens der CDU-Fraktion ermöglicht, das strukturelle Defizit von etwa vier Millionen Euro zu kompensieren“, sagte Stracke.

Sie verwies aber auch auf die Corona- und Kriegsisolierung, die schließlich zu zahlen sei. Deshalb sei es wichtig, nicht in die Haushaltssicherung zu geraten. Der Verlust der Schlüsselzuweisungen vom Land treffe die Stadt hart. Der vermeintliche Reichtum basiere auf Gewerbesteuernachzahlungen und Einmaleffekten und werde nicht von Dauer sein. Da aber alle kassenwirksamen Krisen auch Bürgerinnen und Bürger treffen, habe die CDU entschieden, weder die Grundsteuern noch die Gewerbesteuer zu erhöhen. „Trotz der miserablen äußeren Rahmenbedingungen, die wir nur bedingt bis gar nicht beeinflussen können, sollten wir nicht vergessen, dass wir, im Vergleich mit anderen Kommunen, durch unser vorausschauendes Handeln noch relativ gut gerüstet in diese schwierigen Zeiten gehen“, so die Christdemokratin.