Open-Air-Kino kommt nach Scharmede

Das Open Air Kino macht nach der Corona-Unterbrechung endlich wieder die Runde in Salzkotten: Diesmal am Freitag, 9. September, in Scharmede auf dem Hof Schulte-Alpmann, wo 500 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Bereiten das Open-Air-Kino in Scharmede vor: Magdalena Gröblinghoff (Warsteiner Brauerei), Getränkegroßhändler Klaus Schröder, Katja Stieren (Stadt Salzkotten), Ortsvorsteherin Gisela Buschmeier, Stefanie Herting (Stadt Salzkotten), Meike Alpmann, Annika Kramer (Pollux by Cineplex), Iris Stockfleth und Martin Herbst (Volksbank), Bürgermeister Ulrich Berger und Barbara Weidlich vom Heimatverein Scharmede.

Bereits um 19.15 Uhr beginnt der Abend mit einem Konzert des Musikvereins Jugendlust Scharmede. Sobald es dunkel genug ist, läuft dann die Komödie „Contra“.

Es ist ein mehrfach ausgezeichneter deutscher Spielfilm, der am 28. Oktober 2021 in die deutschen Kinos kam. Ausgangspunkt ist eine fremdenfeindliche Bemerkung, ausgesprochen von Professor Richard Pohl (gespielt von Christoph Maria Herbst). Er hatte die Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt.

Universitätspräsident Alexander Lambrecht gibt seinem alten Weggefährten eine letzte Chance. Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, Naima für einen Debattier-Wettbewerb fit zumachen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser.

Pohl und Naima sind gleichermaßen entsetzt, doch mit der Zeit sammelt die Zweckgemeinschaft erste Erfolge. Bis Naima erkennt, dass das Multi-Kulti-Märchen nur einem Zweck dient: den Ruf der Universität zu retten.

Karten zum Preis von 10 Euro sind im Bürgerbüro der Stadt, bei Schlüter Blumen und Floristik in Scharmede, in der Kita Glückspilze in Scharmede, im Gasthof Wiehmeier in Scharmede sowie in der Filiale der Volksbank in Scharmede erhältlich.

Es wird ein kostenloser Shuttle-Service mit dem Stadtbus eingerichtet. Er fährt alle Ortsteile an, sodass alle Besucherinnen und Besucher ab 19 Uhr in Scharmede sind. Bei Vorlage der gültigen Kinokarte kann der Bus auch kostenlos für die Rückfahrt genutzt werden.