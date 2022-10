Paderborner Polizei nimmt zwei Einbrecher auf frischer Tat fest

Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Sonntagabend ein Tatverdächtiger festgenommen werden, der in eine Buchhandlung am Wallgraben in Salzkotten eingedrungen war. Auch in Schloß Neuhaus klickten bei einem gesuchten Einbrecher die Handschellen.

Gegen 21.25 Uhr wurde die Polizei am Sonntag von Zeugen alarmiert. Unter anderem hatte eine 19-jährige Radfahrerin im Vorbeifahren an der Buchhandlung in Salzkotten ein lautes Geräusch gehört und eine dunkel gekleidete Person gesehen, die sich offenbar an der Eingangstür zu schaffen machte. Sie fuhr nach Hause und informierte ihre Eltern, die einen Geschäftsinhaber und die Polizei alarmierten.

Als eine Streife am Tatort eintraf, traf sie auf die Zeugen. Die Eingangstür der Buchhandlung war beschädigt. Der mutmaßliche Einbrecher wollte gerade das Geschäft samt Beute verlassen. Er trug Taschen mit Diebesgut und hatte außerhalb des Geschäfts bereits Beute bereitgestellt, darunter ein kleiner Tresor. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest.

Es handelte sich um einen 33-jährigen vorbestraften Drogenabhängigen, der sich eigentlich in einer Drogentherapie befinden sollte. Die Therapie hatte er eigenmächtig abgebrochen. Der Tatverdächtige kam zunächst in Polizeigewahrsam nach Paderborn. Er wurde am Montag einem Richter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In Paderborn-Schloß Neuhaus ging Zivilfahndern ebenfalls am Sonntagabend ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Einbrecher ins Netz. Nach dem 29-Jährigen war wochenlang gefahndet worden. Er war wegen schweren Diebstahls, Hehlerei und Sachbeschädigung jeweils in mehreren Fällen zu Haftstrafen verurteilt worden, insgesamt stehen noch drei Jahre aus. Bei seiner Festnahme hatte der Gesuchte einige Einbruchswerkzeuge dabei. Auch der Mann sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.