Peter Eul: „Handwerk verdient Wertschätzung“

In ihnen sieht er großes Potenzial, dem Nachwuchsmangel im Handwerk entgegenzutreten. Denn Themen wie Mobilität, Energie und Klimawandel könnten ohne das Handwerk nicht angegangen werden. „Wenn wir es schaffen, diese jungen Leute von einem Handwerksberuf zu überzeugen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Es gibt rund 22.000 Betriebe in OWL, die mit dem Klimaschutz zu tun haben“, so Eul.

Der Kammerpräsident und Hauptgeschäftsführer Dr. Jens Prager sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Schulen waren am Donnerstag unter dem Motto „Handwerk gibt Impulse“ zu Gast im Oberntudorfer Unternehmen Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik. Allen brannte ein Thema auf den Nägeln: Nachwuchs- und Fachkräftemangel im Handwerk.

Wer auf den Hof des Unternehmens in Tudorf kommt, wird gleich auf die Situation aufmerksam: Auf dem Firmenschild steht unter der Überschrift „Wir stellen ein“ eine lange Liste von Berufen. Vom Programmierer und Schlosser bis hin zum Feinmechaniker und vor allem als Azubi werden Leute gesucht.

„Sehr gute Auftragslage“

„Die Auftragslage ist sehr gut. Wir beschäftigen etwa 90 Mitarbeiter und haben eine normale Fluktuation“, sagt Benedikt Rotte, geschäftsführender Gesellschafter: „Mitarbeiter scheiden altersbedingt aus oder orientieren sich um. Wir suchen nicht etwa Leute, um großartig zu expandieren, sondern um diese Lücken zu schließen.“ Und das fällt zunehmend schwerer. „Die Anstrengungen, neue Mitarbeiter und Fachkräfte zu gewinnen, steigen ständig. Die Resonanz geht aber entgegengesetzt immer weiter runter“, so Rotte. Seit fast 30 Jahren habe sich das von seinen Eltern gegründete „One-Man-Unternehmen“ stetig auch personell fortentwickelt. „Im schlimmsten Fall können wir diese Entwicklung nicht weiter fortführen“, sagt Benedikt Rotte zum Nachwuchsmangel. Die Firma Rotte baut und liefert weltweit moderne Produktionsanlagen und hat einen Jahresumsatz von rund 12 Millionen Euro.

Peter Eul lobte den besonderen Innovationsgeist des Salzkottener Unternehmens, das auf die Chancen der Automatisierung und Digitalisierung setzt, die eine gewinnbringende Arbeitsteilung zwischen Roboter und Mensch ermöglichten. Bereits vor elf Jahren erhielt Rotte den Zukunftspreis der Handwerkskammer und gehörte 2019 zu den Gewinnern des Innovationspreises des Landes NRW. Eul hatte außerdem aktuelle, vorläufige Zahlen zur Hand. Zum 31. Mai gab es bezogen auf den gleichen Stichtag des Vorjahres ein Plus von 12,5 Prozent an neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen für das erste Lehrjahr im Gesamthandwerk in OWL. Das reiche aber bei weitem noch nicht aus. Laut jüngster Konjunkturerhebung seien in OWL 3000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Rund 11.000 Handwerkslehrlinge werden derzeit ausgebildet.

Diskussion in großer Runde

Einen Grund für Nachwuchs- und Fachkräftemangel sieht Eul in der verloren gegangenen Balance zwischen akademischer und beruflicher Ausbildung. „Der Fachkräftemangel, den wir jetzt erleben, ist maßgeblich auch das Resultat eines verfehlten Verständnisses von Bildungspolitik“, so Eul. Viel zu lange sei gepredigt worden, dass nur das Abitur und die akademische Ausbildung etwas wert seien. Das habe zu einem massiven Ansehensverlust der beruflichen Ausbildung geführt, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern gerade auch bei den Eltern. Hier müsse es einen Wandel in den Köpfen geben.

Diskutiert wurde in großer Runde, welche Programme und Methoden eingesetzt werden müssen, um auf attraktive Karrieren und vielfältige Möglichkeiten im Handwerk aufmerksam zu machen. Kontakte zwischen Betrieben, Schulen und Eltern müssten intensiviert und Überzeugungsarbeit geleistet werden.

„Es ist höchste Zeit für einen wirklichen Ruck in der Bildungspolitik, der der Berufsbildung echte Wertschätzung entgegenbringt. Wer in diesen Zeiten etwas bewegen will, muss die hervorragenden Perspektiven im Handwerk nutzen“, appellierte Eul sowohl an Eltern und Lehrer als auch insbesondere an junge Menschen.