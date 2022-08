Petra Hammesfahr liest in Salzkotten

Die „Sommerlesungen in der Stadtbibliothek Salzkotten“ gehen am Mittwoch, 24. August, 19 Uhr in die nächste Runde. Zu Gast ist dann Bestsellerautorin Petra Hammesfahr mit ihrem neuen Roman „Stille Befreiung“.

Mit 18 Jahren will Sandra unbedingt der Bevormundung in ihrem Elternhaus entfliehen. Ronnie scheint dafür genau der richtige Mann zu sein. Die Warnungen ihrer Familie schlägt sie in den Wind, realisiert aber schon kurz nach der Hochzeit, dass sie einem Blender auf dem Leim gegangen ist. Erst zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter schafft sie den Absprung. Sandra zieht mit der Kleinen als Pflegerin für die schwerbehinderte Rebekka in deren Haus. Alle Hoffnung auf ein neues Leben zerbricht, als sie dort eines Nachts überfallen wird. Noch ahnt sie nicht, dass der wahre Albtraum erst begonnen hat …

Kaum eine Spannungsautorin fühlt sich so intensiv in das Leben und Erleben ihrer Figuren und deren Milieus ein wie Bestsellerautorin Petra Hammesfahr. Nun legt die Meisterin des im alltäglichen Sozialdrama wurzelnden Kriminalromans mit „Stille Befreiung“ ein neues Buch vor. Sie erzählt darin mit gewohnter psychologischer Finesse für die innere Motivation ihrer Protagonisten, wie eine junge Frau anstelle des beabsichtigten Ausbruchs aus dem Elternhaus in eine toxische Beziehung und damit in eine fatale Spirale wechselseitiger Abhängigkeiten gerät, die nicht nur sie selbst in große Gefahr bringt.

Petra Hammesfahr wurde mit ihrem Longseller „Der stille Herr Genardy“ einem großen Lesepublikum bekannt. Seitdem erobern ihre Spannungsromane die Bestsellerlisten, sie wurden mit Preisen ausgezeichnet und verfilmt. So ist die erfolgreiche Netflix-Serie „The Sinner“ mit Bill Pullman in der Hauptrolle auf Grundlage von „Die Sünderin“ entstanden.

Die Autorin kommt jetzt nach Salzkotten. Am Mittwoch, 24. August, um 19 Uhr, lädt die Stadtbibliothek zu einer spannenden Lesung mit Prosecco in der Reihe „Sommerlesungen in der Stadtbibliothek Salzkotten“ ein.

Karten im Vorverkauf gibt es für 5 Euro in der Stadtbibliothek und in der Buchhandlung Meschede. An der Abendkasse kosten die Karten 7 Euro. Mitglieder des Fördervereins haben freien Eintritt. Anmeldungen und Kartenvorverkauf unter Tel. 05258/21151 oder E-Mail [email protected]