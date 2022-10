Polizeigeschichte zum Anfassen in Salzkotten

„Polizei zum Anfassen“, so lautet seit 25 Jahren das Prinzip des Deutschen Polizeimuseums in Salzkotten. Es hat eine bewegte Geschichte hinter sich und ist mit einem Namen ganz besonders verbunden: Felix Hoffmann.

1997 wurde das Deutsche Polizeimuseum im ehemaligen Salzkottener Bahnhof eröffnet. Zu sehen sind dort jede Menge Exponate aus vergangenen Epochen der deutschen Polizeigeschichte. Neben alten Akten und Urkunden werden insbesondere Uniformen, Kopfbedeckungen sowie technische Ausstattungen gezeigt, unter anderem auch das erste funktionstüchtige Radarmessgerät. Auf zwei Etagen können Besucher verschiedene Themenbereiche des polizeilichen Alltags anschauen.

Auf eine Jubiläumsfeier zum 25. Geburtstag wird verzichtet. Da auch das Polizeimuseum von den Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie betroffen war, sieht der Vorstand des Trägervereins seine Zielsetzung jetzt zunächst darin, das Museum wieder ans Laufen zu bekommen.

„Dabei sind wir auf einem guten Weg“, sagt Felix Hoffmann, der seit 2012 als Vorsitzender des Vereins „Deutsches Polizeimuseum“ die Geschicke leitet. Er ist nicht nur Vorsitzender: Felix Hoffmann und das Polizeimuseum, das ist eine Einheit. Der pensionierte Polizeibeamte ist es gewesen, der das Museum aus der Taufe gehoben und zum Laufen gebracht hat. Und er begleitet es bis heute. Dabei war der Start durchaus nicht einfach.

Schwieriger Start hat viel Herzblut gefordert

Herzblut, viel Arbeit, eine beträchtliche Summe Geld und Durchhaltevermögen waren gefordert. Die Anfänge des Museums gehen zurück in die 1980er Jahre. Die Begeisterung des Polizeiobermeisters Felix Hoffmann für das Sammeln von alten Polizeimaterialien war dem damaligen Chef der Paderborner Kreispolizeibehörde, Oberkreisdirektor Werner Henke, zu Ohren gekommen. Was lag da näher, als den jungen Polizeibeamten damit zu beauftragen, die Geschichte der Paderborner Polizei nach 1945 zu erforschen. Das war 1984. Hoffmann, damals 37 Jahre alt, stürzte sich in die Arbeit und hatte schon nach kurzer Zeit beachtliche Resultate vorzuweisen. Mithilfe seiner Forschungsergebnisse konnte der damals leitende Polizeidirektor Dr. Siegfried Zaika eine Dokumentation erstellen.

Helme aus allen Regionen und Epochen der deutschen Polizei sind im Museum in Salzkotten zu sehen. Foto: Hans Büttner

Doch wohin mit dem Fundus? Mit Exponaten, Fotos, Akten? Die Lösung: Ein ehemaliger Luftschutzbunker im Delbrücker Amtsgericht wurde zum Museumsdepot. Doch die Sammlung wuchs. Als der Platz nicht mehr ausreichte, folgte 1996 eine Umlagerung nach Stukenbrock in Räume der Landespolizeischule.

Komplizierte Standortsuche

Doch auch das war nicht von Dauer. Eigenbedarf und Kosten machten einen erneuten Umzug notwendig. Wieder ging Felix Hoffmann auf die Suche. Fündig wurde er dann im Stöckerbusch. In einem ehemaligen Kasernengebäude wurden ihm 2006 Räume zur Verfügung gestellt. 2015 dann der nächste Schock: Die Kaserne sollte abgerissen werden. Innerhalb von nur drei Wochen mussten tausende Exponate ausgeräumt werden. Und wieder lautetet die Frage: wohin damit? Die Bundesimmobilienanstalt, zuständig für die ehemaligen Militärgebäude im Stöckerbusch, wies dem Verein zwei einstöckige Gebäude auf dem Gelände als Lagerstätte zu, unter nicht musealen Bedingungen, ohne Strom, Klimaanlage, Heizung oder Wasserversorgung sind hier nun die Exponate untergebracht.

Erstmals öffentlich präsentiert wurden die meist im Besitz Felix Hoffmanns befindlichen Sammlungsstücke im September 1987 in der damaligen Dienstwohnung der Polizeidienststelle Haaren. Im selben Jahr wurde auch der Verein „Polizeigeschichtliche Sammlung Paderborn“ unter dem Vorsitz des Bürener Rechtsanwaltes Johannes Kröger gegründet. Weitere Vorstandsmitglieder waren Felix Hoffmann und Gerd Eineke.

Ein Blick in die Geschichte: 1987 wurde in Haaren die Ausstellung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt (von links): Vereinsvorsitzender Johannes Kröger, Felix Hoffmann und Schriftführer Gerd Eineke Foto: Repro Büttner

Im Herbst 1989 beschloss dann der Bundesvorstand der International Police Association (IPA), seine Uniformensammlung an den Verein zu übergeben. Dann, im November 1989, der Durchbruch: NRW-Innenminister Dr. Herbert Schnorr informierte sich während eines Besuchs einer Sonderausstellung zur Salzkottener Polizeigeschichte über die Möglichkeit des Ankaufs und die Renovierung des Salzkottener Bahnhofs als Polizeimuseum. Dennoch gab es einen Haken: Bereits bewilligte Fördergelder von insgesamt 300.000 D-Mark konnten nicht abgerufen werden, da die tatsächlichen Baukosten mit mehr als 850.000 D-Mark veranschlagt wurden. Zu teuer für den kleinen Verein.

Neues Zuhause im alten Bahnhof

1994 war es dann Salzkottens damaliger Bürgermeister Konrad Rump, der den Knoten durchschlug. Beeindruckt von der Vielfalt der Sammlung setzte er sich dafür ein, dass der Verein das Bahnhofsgebäude für einen symbolischen Preis von 1 Mark erwerben konnte. 1995 begannen die Renovierungsarbeiten.

Ein Jahr später, 1996, wurde aus dem Verein „Polizeigeschichtliche Sammlung Paderborn“ der Verein „Deutsches Polizeimuseum“, und im Sommer 1997 folgte schließlich die Eröffnung des Museums im alten Salzkottener Bahnhof.

Für Besucher ist das Museum an jedem ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Wer eine Gruppenführung vereinbaren oder zu einem anderen Zeitpunkt kommen möchte, kann das unter Tel. 0170/3819938 absprechen. Erwachsene zahlen 4 Euro Eintritt, Kinder 2 Euro.