Polizei sucht E-Bike-Diebe in Salzkotten

Noch unbekannte Diebe gingen in der Nacht zu Montag, 15. August, in Salzkotten auf Beutezug in mehreren Grundstücken und entwendeten dabei mindestens drei E-Bikes. Das Besondere: Es gibt bereits einige Hinweise auf die Täter, ein mögliches Fluchtfahrzeug und sogar Aufnahmen der Taten.

Wie die Polizei weiter mitteilt, betraten im Hedwig-Dransfeld-Weg zwei Männer ein Grundstück und stahlen aus einem Carportschuppen ein verschlossenes E-Bike. Auf dem Nachbargrundstück waren die beiden Diebe um kurz vor 3 Uhr unterwegs und versuchten einen Schuppen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Dieselben Täter wurden kurze Zeit später gegen 3.30 Uhr auf dem Grundstück eines frei stehenden Einfamilienhauses am Frieda-Nadig-Weg beobachtet, nachdem die Bewohner durch verdächtige Geräusche wach geworden waren.

Diebe fuhren wohl älteren VW Touran

In der angrenzenden Franziska-Knoke-Straße wurden zwei E-Bikes aus einem Schuppen eines Wohnhauses gestohlen, nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Auch in der benachbarten Straße Weidengrund war das tatverdächtige Duo auf einem Grundstück unterwegs, ganz offensichtlich in der Absicht, dort mögliches Diebesgut auszukundschaften.

Im Weidengrund wurden die Täter bereits gegen 1.50 Uhr in einem älteren dunklen VW Touran beobachtet, der vermutlich aus der Baureihe 2007 bis 2009 stammt.

Täterbeschreibung dank Filmaufnahmen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter mindestens in dem Zeitraum von 1.50 Uhr bis 3.30 Uhr in dem Wohngebiet Hedwig-Dransfeld-Weg, Franziska-Knoke-Straße, Frieda-Nadig-Weg und Weidengrund unterwegs waren. Hier betraten sie mehrere Grundstücke auf der Suche nach Diebesgut. Mindestens drei E-Bikes, die sich in verschlossenen Schuppen befanden oder ihrerseits gesichert waren, wurden gestohlen.

An den verschiedenen Tatorten wurden die Täter teilweise gefilmt. Sie werden wie folgt beschreiben:

männlich

mittelgroß

dunkelhaarig

dunkle Shirts mit heller Aufschrift am Rücken

knielange Hosen

Ein Täter war etwas dicker mit Halbglatze.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesen Diebstählen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonst Hinweise geben? Wer hat weitere Diebstähle festgestellt oder hat möglicherweise Filmmaterial von den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.