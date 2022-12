Radweg an Verner Straße in der Planung

Salzkotten

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses an diesem Mittwoch, 14. Dezember, beraten die Kommunalpolitiker kurz vor Jahresende noch einmal zukunftsweisende Themen. Unter anderem wird in der Sitzung die Planung für einen Geh- und Radweg zwischen Verne und Slzkotten vorgestellt.

Von Marion Neesen