Rappelvolle Salzkottener Innenstadt beim Martini-Markt

Über eine volle Innenstadt und kauffreudige Kundschaft freuten sich am vergangenen Wochenende die Veranstalter des 73. Salzkottener Martini-Marktes. Insbesondere am Sonntag war es bereits kurz nach Beginn des dritten und letzten Tages des ältesten Salzkottener Stadtfestes rappelvoll auf der Sälzerwiese und in der City.

Da es 2021 nur eine abgespeckte Version des Martini-Marktes gab und er 2020 komplett ausfallen musste, freuten sich Besucher und Marktbetreiber über einen ausgiebigen Einkaufsbummel. Neben dem Kreativmarkt und der Kirmes auf der Sälzerwiese hatten am Sonntag auch die Geschäfte geöffnet, wobei Festbesucher bei vielen Aktionen auf der gesperrten B1 unterhalten wurden.

„Auch in diesem Jahr ist es das umsatzstärkste Fest für die Einzelhändler“, freute sich Stefanie Herting, Geschäftsführerin von Salzkotten Marketing. Dem stimmte auch Renate Bergschneider, Teamleiterin bei Klingenthal Salzkotten, zu: „Ich bin überrascht, wie viele Leute vor Ort sind.“ Die Lange Straße war am Sonntag schnell gefüllt, gegen 14 Uhr war bereits kaum noch ein Durchkommen. Renate Bergschneider hat beobachtet, dass Nachhaltigkeit vielen Kunden wichtig ist. „Die Leute kaufen gezielter. Weniger, aber dafür langlebiger und hochwertiger“, sagt sie.

Barbara Szczepaniak aus Geseke gestaltet seit drei Jahren Weihnachtskarten und präsentierte diese nun zum ersten Mal auf dem Martini-Markt. Auch bei ihr ist Nachhaltigkeit ein Thema. Die Karten sind wiederverwendbar, denn in jeder befindet sich ein Einleger. „Es sind schwierige Zeiten“, sagte Barbara Szczepaniak. Deshalb sei ihr wichtig: „Jeder soll sich etwas leisten können, das er verschenken kann.“ Jeder Kunde durfte selbst entscheiden, wie viel er für eine Weihnachtskarte von ihrem Stand zahlen wollte.

Barbara Szczepaniaks Kunden durften selbst entscheiden, wie viel sie für eine Weihnachtskarte bezahlen wollten. Foto: Lisa Richter

Auch Andreas Kieroth aus Scharmede sagte: „Das Kaufverhalten der Kunden hat sich verändert. Sie schauen schon zwei oder drei Mal hin, bevor sie etwas kaufen.“ Aber der Scharmeder kommt den Kunden auch entgegen und gibt einen kleinen Rabatt, etwa wenn sie mehrere Teile kaufen. An seinem Stand „Andis Holzdeko“ sind besonders mit Sprüchen verzierte Sterne oder Engel mit Metallflügeln beliebte Ware.

Das Innovationszentrum Hederlab hatte vier Start-Ups aus der Region in den Räumlichkeiten des ehemaligen Geschäftes Scenario Gelegenheit gegeben, sich zu präsentieren. Auch bei ihnen stand Nachhaltigkeit auf dem Plan. „Siebensachen“ aus Delbrück etwa produziert Dutch Oven aus alten Bahnschienen und ist einer der wenigen Hersteller des beliebten Feuertopfes in Deutschland.

Ursula Münster aus Haaren hat sich am Freitag und Samstag an einem Stand für eine Aktion in Malawi engagiert. Am letzten Tag des Martini-Marktes war die gebürtige Salzkottenerin mit ihren Enkelkindern unterwegs. „Ich mag das ganze Ambiente hier: klein und gemütlich. Sie vermisse den Familientag, der früher immer montags zum Abschluss des Martinimarktes stattfand. Aber das ist schon 40 Jahre her“, schmunzelte sie.

Schnell füllte sich die Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag. Dafür war die B1 für den Autoverkehr gesperrt. Foto: Lisa Richter

Neu in diesem Jahr war der Lkw auf der B1 am Westerntor. Im Anhänger des Lastwagens spielten am Sonntag die Bands Rødel und Tenrec Mercy, deren Musiker teilweise aus Salzkotten stammen. Die Stadtrallye für Kinder wurde in diesem Jahr digital durchgeführt. In den Schaufenstern verschiedener Geschäfte waren QR-Codes verteilt. Wer diese mit dem Smartphone scannte, gelangte zu den Fragen. Stefanie Herting war dabei aufgefallen, dass auch viele Eltern Freude an der Rallye fanden, die ihren Kindern ihr Smartphone zur Verfügung gestellt hatten.

Insgesamt stand das Fest unter dem Motto Zauberwald. Dazu gab es Fotoaktionen und Illuminationen. Seinen Abschluss fand der Martini-Markt am Sonntagabend mit der beliebten Verlosung der Martinsgänse.