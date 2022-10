Rasender Weihnachtsmann erhält in Salzkotten Waschbärehrenpreis

Das Unternehmen Car Wash Center an der Geseker Straße 72 in Salzkotten verlieh Bernd Volmer den mit 1000 Euro dotierten WaschBär-Ehrenpreis. Das Geld leitete Bernd Volmer umgehend weiter an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Paderborn-Höxter.

Als Einlösung einer verlorenen Wette war Bernd Volmer vor zwölf Jahren als Weihnachtsmann verkleidet mit einem Motorroller in der Weihnachtszeit durch Salzkotten gebraust. Dabei erlangte der heute 59-Jährige soviel Aufmerksamkeit, dass er den Entschluss fasste, dieses jährlich zur Weihnachtszeit zu wiederholen und dabei Geld für einen guten Zweck einzusammeln. „Ich brauchte überhaupt keine große Werbung zu machen, alles sprach sich schnell herum, und die Menschen kamen zu mir, um mir Geld für die Spendenaktionen zu geben“, sagte Bernd Volmer.

Und so unterstützte der rollende Weihnachtsmann Projekte wie etwa die Hilfsaktion der Stadt Salzkotten „Schöne Bescherung für Kinder“, verschenkte selbst kleine Geschenke an Kinder und unterstützt seither zahlreiche weitere Hilfsprojekte. Doch damit nicht genug. Der ehemals kaufmännische Angestellte ist auch in anderen Bereichen sozial unterwegs.

So etwa, als mit Unterstützung von weiteren Helfern der Franz-Kleine-Park in Salzkotten aufräumt wurde. Auch organisierte Bernd Volmer als Zeichen des Friedens ein Treffen mit vielen Gesinnungsgenossen auf der Sälzer-Wiese, wo sich über 300 Menschen zu einem Peace-Zeichen aufstellten, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestierte.

Ab dem ersten Adventswochenende wird der motorisierte Weihnachtsmann mit seinem Aprilla-Motorroller samt Anhänger wieder unterwegs sein. Bis zum heiligen Abend wird er wieder Spenden einsammeln und Kinder mit kleinen Geschenken überraschen.

Seit sieben Jahren unterstützt das Car Wash Center ehrenamtliches Engagement im Salzkottener Stadtgebiet mit der Verleihung des mit 1000 Euro dotierten WaschBär-Ehrenpreises. Eingeführt hatte dieses der Geschäftsgründer Wilfrid Narr. Sein Nachfolger, Sebastian Maier, der seit 2017 die Geschäftsführung innehat, führt die Preisverleihung seither weiter fort. Sowohl Bürgermeister Ulrich Berger als auch Daniela Schmidt als Repräsentantin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter, zeigten sich erfreut über das soziale Engagement von Bernd Volmer.