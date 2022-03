Rathaus Salzkotten öffnet wieder seine Türen

Das Rathaus der Stadt Salzkotten und die Nebenstelle „Am Grarock“ sind vom kommenden Montag, 21. März, an wieder zu großen Teilen für den Publikumsverkehr geöffnet. Damit können der Bürgerservice und die Aufgabenbereiche Soziales, Rente und Wohngeld sowie Elternbeitragsangelegenheiten, die sich direkt im Erdgeschoss des Rathauses befinden, auch wieder ohne vorherige Terminvereinbarung erreicht werden.

Blick auf das Rathaus in Salzkotten.

Das gleiche gilt für die Nebenstelle „Am Grarock“, in der die Fachbereiche Finanzen sowie Stadtentwicklung, die Stadtwerke und die Servicestelle Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement untergebracht sind.

Aufgrund der aktuell immer noch sehr hohen Zahl an Corona-Infektionen gelten für das Rathaus und alle Nebenstellen aber weiterhin die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln und auch die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske.

Die oberen Stockwerke des neuen Rathausanbaus sind allerdings noch nicht wieder frei zugänglich, so dass Besucherinnen und Besucher für diese Bereiche gebeten werden, sich vorher im Bürgerservice anzumelden.

Bürgermeister Ulrich Berger appelliert zudem an alle Bürgerinnen und Bürger, trotz der Möglichkeit wieder ohne Termin das Rathaus besuchen zu können, möglichst weiterhin im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail Terminvereinbarungen zu treffen, um neben dem weiter erforderlichen Infektionsschutz auch unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Bei den Leistungen des Bürgerservice kann alternativ auch das vorhandene Online-Ticketsystem unter www.salzkotten.de genutzt werden.

Bereits vereinbarte Termin bleiben bestehen, so dass Besucherinnen und Besucher des Bürgerservice ohne Termin mit Wartezeiten rechnen müssen.

Ebenfalls erforderlich ist aus baulichen Gründen weiterhin auch eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail beim Standesamt, das übergangsweise im Stammhaus Klingenthal an der Paderborner Straße untergebracht ist.

Die Öffnungszeiten des Rathauses und der Außenstellen „Am Grarock“ sind montags bis freitags jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie montags und dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr. Die Zentrale im Bürgerservice ist dar-über hinaus unter 05258/ 5070 oder per E-Mail an stadtverwaltung@salzkotten.de erreichbar. Das Online-Ticketsystem des Bürgerservice – mit seinen erweiterten Öffnungszeiten – steht rund um die Uhr unter www.salzkotten.de oder per App zur Verfügung.