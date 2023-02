Am Morgen des 17. September 2022 ist ein Streit zwischen einem 52-jährigen Lippstädter und einem 31-Jährigen aus Emsdetten im Bereich der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten tödlich geendet. Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat gegen den 52-Jährigen nun Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Das teilte sie am Donnerstag mit.

Markierungen auf dem Boden zeigen, wo sich das Unglück während einer Zigarettenpause am 17. September 2022 an der Franz-Kleine-Straße in Salzkotten abgespielt hat.

Der rätselhafte Unfall mit tödlichem Ausgang hatte im September vergangenen Jahres für Aufsehen gesorgt. Der 52-Jährige aus Lippstadt hatte seinen erheblich alkoholisierten Bekannten aus Emsdetten (31) von der Polizeiwache in Lippstadt abgeholt, der sich dort wegen der Erstattung einer Strafanzeige aufgehalten hatte.

Nach kurzer Zeit gerieten die Personen im Fahrzeug in Streit und der Lippstädter ließ den jüngeren Mann im Außenbereich von Salzkotten aus dem Mercedes aussteigen, damit sich dieser beim Rauchen einer Zigarette beruhigen sollte. Anschließend fuhr der Lippstädter mit dem Fahrzeug zügig an. Der Beifahrer wollte sich über den Türgriff wieder Zutritt zum Fahrzeug verschaffen. Er wurde jedoch vom anfahrenden Fahrzeug mitgerissen, schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf und wurde vom rechten Hinterrad überrollt. Am Folgetag verstarb der Beifahrer an den erlittenen Verletzungen im Krankenhaus.

Führerschein des Fahrers sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Paderborn hat gegen den 52-Jährigen nun Anklage wegen fahrlässiger Tötung zum Schöffengericht Paderborn erhoben und zwischenzeitlich den Führerschein des Fahrers sichergestellt. Dabei legt die Anklageschrift dem Angeschuldigten lediglich Fahrlässigkeit zur Last, nämlich dass der Lippstädter das spätere Unfallgeschehen hätte erkennen und vermeiden können.

Staatsanwaltschaft: Totschlag nicht nachzuweisen

Ein Totschlag, der gemäß § 212 des Strafgesetzbuches einen Tötungsvorsatz voraussetzt, war dem Unfallfahrer dagegen nach den umfangreichen polizeilichen Ermittlungen der Mordkommission Salz des Polizeipräsidiums Bielefeld sowie des Verkehrskommissariats der Polizei Paderborn nicht nachzuweisen, teilt Staatsanwalt Kai Uwe Waschkies mit. Denn die Rechtsmedizin Münster konnte nach dem vorläufigen Gutachten lediglich das einmalige Überrollen des Beifahrers mit dem Hinterrad nachweisen, was sich insoweit mit der Einlassung des Fahrers im Ermittlungsverfahren deckt.

Auch das Unfallrekonstruktionsgutachten sowie die Auswertung des Smartphons des Unfallfahrers ergaben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Paderborn keinen Hinweis auf eine gewollte Tötung des Beifahrers. Aus Sicht der Anwältin des Lippstädters, der nach dem Geschehen selbst den polizeilichen Notruf abgesetzt hatte, sei eine fahrlässige Verursachung des Unfalls nicht nachzuweisen, da für ihren Mandanten der Griff des Beifahrers zum Türgriff während des Anfahrens nicht vorhersehbar gewesen sein soll.

Fahrlässige Tötung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft

Das Schöffengericht Paderborn hat über die Zulassung der Anklageschrift bislang noch nicht entschieden, sodass auch etwaige Hauptverhandlungstermine derzeit nicht bekannt sind. Fahrlässige Tötung wird nach dem Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.