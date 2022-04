Richtig Lust aufs Sälzerfest

Die zweijährige Zwangspause hat die Organisatoren und Aktiven des Salzkottener Sälzerfestes offenbar besonders motiviert, am Palmsonntag, 10. April, so richtig durchzustarten. Mit 67 Ständen ist das Angebot so groß wie nie zuvor. Ansporn, den entwöhnten Besuchern diesmal ein besonders üppiges und attraktives Programm zu bieten, war dabei sicherlich auch der 775. Stadtgeburtstag, den die Sälzer in diesem Jahr feiern.

„Die Coronaregelungen geben uns zwar noch Rätsel auf, weil wir noch nicht die rechtlichen Vorgaben haben, die vom 2. April an gelten werden. Wir sind aber relativ sicher, dass wir nach zwei Jahren Pause das Sälzerfest wieder feiern und auch die Salinensaison einläuten können“, sagte jetzt Bürgermeister Ulrich Berger, nachdem der Auftakt des Stadtfestreigens in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt abgesagt werden musste. Auch der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Dirk Witulski, sieht in dem Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag einen Neustart für die gebeutelten Einzelhändler. „Wir sind sehr froh, dass es endlich wieder losgehen kann. Das Sälzerfest ist für uns der Start in die Saison“, sagte Witulski rückblickend auf zwei „schwierige Jahre“. Die Geschäfte werden am Palmsonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Sowohl in den Geschäften als auch davor wollen die Einzelhändler viele Aktionen bieten.