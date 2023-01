Rollender Weihnachtsmann spendet rund 8000 Euro

In der Vorweihnachtszeit ist Bernd Volmer aus Salzkotten-Verne als rollender Weihnachtsmann auf seinem motorisierten roten Flitzer unterwegs. Dabei sammelt er Spenden für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn/Höxter. Jetzt hat er eine Spende in Höhe von 8124,82 Euro übergeben.

Bernd Volmer hat einen Betrag in Höhe von mehr als 8000 Euro an die Mitarbeiterinnen des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Paderborn/Höxter, Katrin Abrokat (Mitte) und Ursula Gründken, übergeben.

Seit nunmehr drei Jahren sorgt Bernd Volmer nun schon für Aufsehen in der Stadt, wenn er mit seinem knallroten Roller Aprilia als Weihnachtsmann unterwegs ist. Es war eine verlorene Wette, die ihn als kostümierten Santa Claus auf seinen Roller brachte.

Inzwischen ist er außerdem gern gesehener Gast bei Weihnachtsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen. Die Aufmerksamkeit nutzt Bernd Volmer gern, um Spenden zu sammeln und betont, dass er jeden Cent weitergibt.

So konnten nun Katrin Abrokat und Ursula Gründken vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst mehr als 8000 Euro in Empfang nehmen. Bernd Volmers Erwartungen in Sachen Spendenbereitschaft sind jedenfalls weit übertroffen. Und so will er auch in diesem Jahr wieder auf seinen Roller steigen, zum Blickfang werden und natürlich Spenden sammeln.