Beste Stimmung beim Rosensonntagsumzug in Scharmede

Salzkotten-Scharmede

Etwa 1200 Teilnehmer, 46 Zugnummern, darunter 33 Wagen, neun Fußgruppen und vier Kapellen: In Scharmede war es am Sonntag alles andere als idyllisch – es war laut, voll und bunt. Knapp 10.000 Schaulustige zog es in den Ortsteil von Salzkotten, um unter anderem Bienen, Brause und Bauarbeiter zu bestaunen.