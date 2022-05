Sälzer Lagune öffnet ihre Pforten

Gut erfrischt zum Salzkottener Stadtschützenfest: Das könnte der Plan für diesen Samstag sein. Denn für die Erfrischung vor dem Fest bietet sich dann das Salzkottener Freibad Sälzer Lagune an, das am Samstag um 7 Uhr öffnet und in die Freibadsaison startet. Und das nach zwei eingeschränkten Betriebsjahren ohne jegliche Coronaauflagen.

„Die Badegäste dürfen natürlich im Eingangsbereich und in den Umkleiden gerne weiterhin Masken tragen, doch es gibt keine Einschränkungen mehr“, sagt der Leiter der Stadtwerke, Martin Westermeier. Das Freibad haben Schwimmmeister Ralf Mollemeier und seine Kollegen rechtzeitig auf Vordermann gebracht, obwohl es beim Material auch Lieferengpässe gab. So war eine Zeit lang kein Chlorgas zu bekommen, das zur Desinfektion benötigt wird. Nun sei aber alles vorbereitet.

Die Wassertemperatur werde nicht wie in manch anderen Freibädern der Region herabgesenkt. „Wir haben uns dazu entschlossen, es bei 24 Grad im Schwimmerbecken und bei 26 Grad im Spaßbecken zu belassen“, so Westermeier, „sonst muss man schon lange schwimmen, um überhaupt warm zu werden. Unsere Besucher sollen gerne kommen. Und es bringt ja auch nichts, wenn die Gäste ausbleiben, weil sie keinen Spaß beim Schwimmen haben.“

120 Seepferdchen-Schwimmkurse im Angebot

Außerdem sollen in den nächsten Monaten in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Freibades 120 Seepferdchen-Schwimmkurse und mit der DLRG noch einmal 60 Schwimmkurse angeboten werden. Da sei eine gewisse Wassertemperatur für Lehrer und Schüler erforderlich.

Geheizt wird mit Gas über ein Blockheizkraftwerk, das im Winter für die Gesamtschule genutzt und im Sommer ins Freibad transportiert wird. Derzeit werde außerdem die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage geprüft. Personell sei man mit drei Fachkräften und sechs Aushilfen noch gut aufgestellt, so Ralf Mollemeier. Es werden allerdings Rettungsschwimmer gebraucht.

Eintrittspreise bleiben stabil

Der Förderverein hat in der Zwischenzeit für eine weitere Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Sälzer Lagune gesorgt. Am Rande des Schwimmerbeckens sind drei gepflasterte Bereiche mit einer Bank und einer Platane entstanden, so dass Freibadbesucher künftig im Schatten am Beckenrand verweilen können, informiert der Vorsitzende Christian Engel. Erwartet werde außerdem noch eine mobile Umkleidekabine in Schneckenform, die am Rande der Liegewiese aufgestellt wird. Versehen mit einer Sitzgelegenheit und einem Kleiderhaken wird hier das schnelle Einsteigen in Badehose oder Schwimmanzug möglich.

Die Eintrittspreise bleiben stabil. „Nachdem zwei Jahre kein uneingeschränkter Badebetrieb möglich war, wollten wir nun nicht die Preise erhöhen“, so Westermeier, der aber auch nicht verhehlt, dass diese Entscheidung vor dem Ukraine-Krieg gefällt worden sei. Drei Euro kostet die Einzelkarte für Erwachsene. Kinder unter 18 Jahren, Schwerbehinderte, Schüler und Auszubildende sowie Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes zahlen einen ermäßigten Preis von zwei Euro. Erstmals können Jahreskarteninhaber im Stadtgebiet kostenlos mit dem Bus zum Freibad fahren. Außerdem kommen nun auch schon Familien mit zwei Kindern in den Genuss des Familienpasses, so dass die normale Einzelkarte dann nur noch 1,50 Euro kostet (ermäßigt ein Euro).

300.000 Euro Verlust im Jahr

Die Besucherzahlen in den beiden vergangenen Jahren erreichten erwartungsgemäß längst nicht das Niveau aus der Zeit vor Corona. „Am besucherstärksten Tag haben wir 1062 Schwimmgäste gleichzeitig im Bad gezählt“, so Westermeier. Im Vergleich dazu seien es an besucherstarken Tagen in den Jahren zuvor 3700 Badegäste gewesen. Durchschnittlich 60.000 Besucher hatte die Sälzer Lagune vor Corona. 2020 und 2021 waren es etwa 35.000.

Die finanziellen Verluste hätten sich aber dennoch kaum erhöht, so Bürgermeister Ulrich Berger. Sie belaufen sich auch weiterhin auf rund 300.000 Euro im Jahr, da während des eingeschränkten Betriebes auch die Betriebskosten geringer ausgefallen seien.