Sälzerhalle: Hallenbauverein plant Investitionen zur weiteren Modernisierung

Schon vor Corona war die Sanierung der Toilettenanlagen am Foyer der Sälzerhalle im Gespräch, nun soll es möglichst bald an die Umsetzung gehen.

Weil die Sälzerhalle über weite Strecken des vergangenen Jahres als ständige Impfstelle des Kreises genutzt wurde (und aktuell immer noch wird), konnte der von der St.-Johannes-Schützenbruderschaft getragene HBV aufgrund der Mieteinnahmen das riesige Finanzloch aus 2020 nicht nur schließen, sondern einen Gewinn in Höhe von rund 124.000 Euro in der Bilanz 2021 verbuchen.

Zu Beginn der Versammlung im Pfarrheim St. Johannes hatte HBV-Vorsitzender Rudolf Keuper allen Schützen, die sich für den HBV einsetzen, Dank ausgesprochen. Besonders erwähnte er das Vorstandsteam, den Hallenbauhelferclub (HBHC) und die drei Hallenwarte Heinz Kleine und Johannes Schröder-Kersting, unterstützt von Michael Meier. Die derzeit gute Finanzlage will der HBHC nutzen, um in die Sälzerhalle zu investieren. Schon vor Corona war die Sanierung der Toilettenanlagen am Foyer im Gespräch, nun soll es möglichst bald an die Umsetzung gehen.

Kosten in fünfstelliger Höhe

Geplant sind ein Austausch der Leitungen und Rohre, eine Erneuerung der Fliesen sowie der gesamten sanitären Anlagen und anderes mehr, so dass der Toilettentrakt am Foyer demnächst modern und zeitgemäß sein wird. Rudolf Keuper sagte, die Sanierung werde Kosten in fünfstelliger Höhe verursachen: „Und damit ist dann ein großer Teil des Gewinns auch schon wieder weg.“

Das Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2021 stellte der stellvertretende Rechnungsführer Ulrich Flottmeier vor. Die Bilanz schließt in Aktiva und Passive mit einem Betrag von 1,34 Millionen Euro; das Darlehen konnte weiter abgebaut werden. Rund 25.000 Euro steckte der HBV im vergangenen Jahr in Reparaturen, 4000 Euro spendete er für die „Salzkottener Tafel“. Die Mitgliederzahl ging von 262 auf 245 zurück.