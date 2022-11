Salzkottener Adventskalender ist wieder erhältlich

1500 Exemplare gehen in den Verkauf – Hühnerzucht in Malawi wird unterstützt

„Hinter den 24 Kläppchen befinden sich insgesamt 134 Sachpreise im Wert von mehr als 5000 Euro“, freut sich Bürgermeister Ulrich Berger, dass in Zusammenarbeit mit Sponsoren und den heimischen Einzelhändlern wieder ein prall gefüllter Kalender angeboten werden kann. Die beiden Hauptpreise sind wieder ein Tablet und Reisegutschein im Wert von jeweils 500 Euro.

Die Gewinnernummern werden vom 1. Dezember an wieder täglich im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT veröffentlicht. Die Gewinner der Hauptpreise sollen beim Neujahrskonzert am 7. Januar bekannt gegeben werden. Ein Euro aus dem Verkauf eines jeden Kalenders geht an die Bürgerstiftung Salzkotten. Den Reinerlös aus dem Kalenderverkauf erhält die Kolpingsfamilie Salzkotten. Sowohl die Bürgerstiftung mit einer Tombola als auch die Kolpingsfamilie wollen das Projekt „Tadzuka“ (Wir brechen auf) unterstützen.

Wie berichtet handelt es sich dabei um ein Projekt in Malawi, das auf dem Vauß Hof in Scharmede seinen Anfang nahm. Dort hatte die 25-jährige Lawi Hawuhawu das Rüstzeug für den Aufbau einer Hühnerfarm erworben. „Mit 200 Hühnereiern ist die junge Afrikanerin zurück in ihre Heimat geflogen. 196 sind heil angekommen. Inzwischen sind die Küken geschlüpft“, berichtet Inge Kamp von der Kolpingsfamilie.

Den Adventskalender gibt es von Montag an im Bürgerbüro, in der Volksbank Büren Salzkotten, in der Lottoannahmestelle im Hedercenter und im ehemaligen Elli-Markt an der Upsprunger Straße.