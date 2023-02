Salzkottener Bibliothek verzeichnet 52.000 Besucher

Das Bibliotheksteam freut sich über rund 52.000 Besucher im vergangenen Jahr in der Hauptstelle und den Nebenstellen in Verlar und Niederntudorf. Damit kamen pro Öffnungsstunde 36 Besucher in die Büchereien. Das sind 18 Prozent mehr als 2021. Insgesamt 3109 Salzkottenerinnen und Salzkottener haben einen Leseausweis. Die Zahl der Nutzer ist jedoch höher, weil Familien meist nur einen Ausweis nutzen. 592 Neuanmeldungen sind im vergangenen Jahr hinzugekommen.

Der Medienbestand habe leider nicht erhöht werden können, so Maria Breuer. Derzeit liege er bei rund 23.000 Medien. Der Etat habe zwar 3275 Neuanschaffungen ermöglicht. 3331 Medien seien jedoch veraltet, defekt, ungenutzt und somit aussortiert worden. Durch die überdurchschnittliche Nutzung einiger Medien sei auch der Verschleiß hoch. Dennoch freut sich Breuer über einen Umsatz pro Medium von 7,5 mal. „Die über alle Jahre sehr guten und kontinuierlich ansteigenden Ausleihzahlen beweisen den sehr deutlichen Bedarf an neuen Medien“, so Breuer in ihrem Bericht.

Ausleihen erreichen fast die 200.000-Marke

Insgesamt hat das Bibliotheksteam 197.000 Ausleihen gezählt. Das seien rund 103.000 mehr als noch vor zehn Jahren. „Der starke Nutzungstrend hält durch den guten zentralen Standort an“, so Breuer. Bei den Kinder- und Jugendmedien konnte eine Ausleihsteigerung von zehn Prozent verzeichnet werden. Der größte Anteil der Gesamtausleihen fiel mit 113.407 Ausleihen auf Kinder- und Jugendliteratur sowie Non-Book Medien. Außerdem hat das Team festgestellt, dass Romanleser immer noch gern ein echtes Buch in der Hand halten, statt etwa E-Books zu nutzen. Etwa fünfeinhalbmal wechselte ein Roman den Leser.

Das Onleihe-Ergebnis fiel demnach mit 25.723 Ausleihen etwas geringer aus als in 2021 (26.703). „Ein Bibliotheksbesuch ohne Einschränkungen wurde wieder möglich. Die physisch echten Bücher sind weiterhin unschlagbar beliebt“, weiß die Bibliotheksleiterin.

Neben der Bereitstellung von Medien bietet die Stadtbibliothek zahlreiche Veranstaltungen. Zwölfmal öffnete das Erzählcafé für die Generation 55 Plus, das in diesem Jahr zudem zehnjähriges Bestehen feiern konnte. Außerdem gab es acht Abendveranstaltungen für Erwachsene mit Autorenlesungen und Vorträgen, zehn Angebote für Kinder und Jugendliche, 45 Bibliotheksführungen mit 711 Kindern, den Sommerleseclub und siebenmal den neuen MINT-Mitmach-Mittwoch.

Um Lesemotivation- und kompetenz zu steigern, sind die Stadtbibliothek und das Jugendbegegnungszentrum (Jube) eine Kooperation eingegangen. Im alten Computerraum des Jube wurde ein Leseclub eingerichtet. Hier können sich Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren zum Lesen, Vorlesen, Schmökern und auch Basteln treffen. Die Leiterin der Bücherei bedankte sich insbesondere bei ihrem Team, ohne das die vielen Aufgaben nicht bewältigt werden könnten. Auch die politischen Vertreter bescheinigten dem Büchereiteam eine gute Arbeit.