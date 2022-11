Salzkottener Gesamtschüler lernen Alltag in Tansania kennen

Haben am Schüleraustausch in Tansania teilgenommen: Lotte Müller, Reatha Kengonzi France, Paolo Hibadu Elikana, Nastasja Czwink, Gunnar Klinge, Alexandra Bröckling, Nepomson Kishoto Musiza, Alex Respicius Aloyse, Aitness Ashobora Pinison, Franziska Auge, Berit Willeke, Berenike Werny und Margret Neuhäuser

Nach einer dreijährigen intensiven Vorbereitung durfte die achtköpfige Reisegruppe tief in die tansanische Kultur eintauchen. Unterstützt durch ENSA, das entwicklungspolitische Austauschprogramm der Bundesrepublik Deutschland, verbrachten die vier Schülerinnen, drei Lehrerinnen und Lehrer sowie eine Sozialarbeiterin zwei Wochen auf einer Missionsstation in Ilemera im Nordwesten Tansanias nahe des Victoriasees.

Die ausgewählten Schülerinnen und Schüler der Karambischule begleiteten ihre vier deutschen Austauschgäste auf der spannenden Reise in das tansanische Leben. Denn nicht nur den Schulalltag der weiterführenden Schule lernten die jungen Deutschen kennen. Es wurden auch viele Familien besucht, es wurde zusammen gesungen und getrommelt, Netzball gespielt und gemeinsam Bäume auf dem Gelände der ländlichen Schule gepflanzt.

Dem Motto der Reise „Strong in Diversity“ (übersetzt: „Stark in der Vielfalt“) wurden alle Beteiligten gerecht. An vielen Stellen der Lebensweise der Tansanier wurden für die Besucher große Unterschiede zum gewohnten Alltag in Deutschland deutlich.

Dennoch erfuhren die Jungen und Mädchen aus den zwei sehr unterschiedlichen Kulturkreisen auch Gemeinsamkeiten und wuchsen in den Wochen der Begegnung fest zusammen. Der Abschied war traurig und bewegend, aber verbunden mit viel Hoffnung auf die Erfüllung des Traums auf einen Gegenbesuch der Tansanier in Deutschland im kommenden Jahr.

Die Abkürzung ENSA steht für „Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm“ und fördert Partnerschaften zwischen Schulen aus Deutschland und Schulen aus Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und Südosteuropas – inhaltlich und finanziell. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und aus Ländern des globalen Südens mit unterschiedlichen Perspektiven voneinander lernen, globale Zusammenhänge verstehen und sich für nachhaltigen Wandel engagieren können. ENSA ist Teil der Engagement Global gGmbH und arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).