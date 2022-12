Selten hat ein Thema in Salzkotten so viele kontroverse Diskussionen ausgelöst wie die Nachtabschaltung der Straßenlampen. Im Sommer 2011 hatte der Stadtrat den Beschluss gefasst, aus Kostengründen auf die Beleuchtung der Straßen im Stadtgebiet nachts teilweise zu verzichten. Im April 2015 war der „Spuk“ dann wieder vorbei. Jetzt fordern die Grünen im Stadtrat, die Nachtabschaltung wieder einzuführen.

Grünen-Fraktionschef Marc Svensson hat für die nächste Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Mittwoch, 14. Dezember, den Antrag gestellt, die Nachtabschaltung wieder einzuführen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter als vor gut zehn Jahren. Damals galt die Nachtabschaltung in der Zeit von Mitternacht bis 4 Uhr morgens, aber nicht am Wochenende und vor Feiertagen.

Die Grünen beantragen nun außerdem die Überprüfung der damals festgelegten Abschaltzeiten, um möglicherweise weitere Einspareffekte zu erzielen – etwa durch eine längere Abschaltung bis 5 Uhr oder eine Teilabschaltung an den Wochenenden in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Hintergrund des Antrages sind die erheblichen Preissteigerungen bei Strom und Gas in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine. „Die Verwaltung rechnet selbst mit einer Verdopplung der Energiekosten für städtische Gebäude im Jahr 2023 auf 1,6 Millionen Euro“, erläutert Svensson in der Begründung des Antrages. Der Strombedarf der Straßenbeleuchtung belaufe sich derzeit auf etwa 716.000 Kilowattstunden pro Jahr. Durch eine Wiedereinführung der Nachtabschaltung zu den früher geltenden Zeiten zwischen 0 und 4 Uhr in fünf Nächten pro Woche ließen sich laut Verwaltung etwa 117.000 Kilowattstunden einsparen, erläutert der Grünen-Fraktionschef. Die Kosten für die Wiederinbetriebnahme der Abschalttechnik beliefen sich auf etwa 40.000 Euro. „Derzeit ist von jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 45.500 Euro auszugehen“, rechnet Svensson vor.

Den Beschluss zur Nachtabschaltung hatte der Salzkottener Stadtrat im Juli 2011 gefasst. Im Februar des folgenden Jahres war die Maßnahme komplett umgesetzt worden. Ausgenommen von der Nachtabschaltung waren damals Bundes-, Land- und Kreisstraßen. Gleichzeitig war eine Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Technik beschlossen worden.

Nicht überall in der Bevölkerung waren die dunklen Straßen positiv aufgenommen worden. Viele Bürger hatten sich immer wieder beschwert und über den Verlust des Sicherheitsgefühls geklagt. Im Herbst 2014 sah die SPD-Fraktion den Druck aus der Bevölkerung dann als so groß an, die Rücknahme der Nachtabschaltung zu beantragen. Zunächst kam der Antrag nicht durch. Erst als im Dezember 2014 die CDU-Fraktion erneut einen Antrag auf Beendigung der Sparmaßnahme stellte, ging im folgenden Jahr das Licht in Salzkotten wieder an.

Der Salzkottener Bau- und Planungsausschuss tagt am 14. Dezember in der Mensa der Gesamtschule. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr.