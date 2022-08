 Hederauenstadion in Salzkotten wird eingeweiht

Salzkotten

Einmal in der Woche wird er gebürstet und gestriegelt. Zweimal im Jahr gibt es eine Tiefenreinigung. Solch ein moderner Kunstrasenplatz braucht schon seine Pflege. Doch das nehmen die Sportler vom VfB Salzkotten gern in Kauf. Denn dafür liegt ihnen nun das perfekte Geläuf zu Füßen. Nach gut einjähriger Renovierungsphase ist das Hederauenstadion zwar schon in Betrieb, doch am Wochenende wird die neue Sportanlage offiziell eingeweiht und gefeiert.

Von Marion Neesen