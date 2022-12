Salzkottener Heimatpreis erstmals vergeben

Die Volkstanzgruppe Holsen-Mantinghausen ist neue Kulturpreisträgerin der Stadt Salzkotten. Sie wurde jetzt gemeinsam mit der Preisträgerin aus dem 2020, der Singgemeinschaftz Salzkotten, ausgezeichnet. Erstmals hat die Stadt auch den Heimatpreis vergeben. Er geht zu gleichen Teilen an die Projektgruppe „Thüler Höfe“ und an die Initiative „Alter Trafoturm Holsen“.

Gleich vier Auszeichnungen an einem Abend

Die Begriffe Kultur und Heimat scheinen zunächst wenig Gemeinsamkeiten zu haben. Beim genaueren Hinsehen wird jedoch ersichtlich, dass dem nicht so ist. Heimat bietet für viele Menschen ein zu Hause und auch Kultur kann auf unterschiedliche Art und Weise ein zu Hause schaffen. Daher hat die Stadt Salzkotten die Verleihung des Kulturpreises nun mit der Vergabe des der Verleihung des Heimatpreises verbunden.

Seit 2019 ist es Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW möglich, einen lokalen Heimatpreis zu verleihen. Der Heimatpreis ist Teil des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ und mit einem Preisgeld von insgesamt 5000 Euro dotiert.

Auch die Stadt Salzkotten hatte sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen, 2022 erstmalig einen Heimatpreis zu verleihen. Gesucht wurden bis zu drei Preisträgerinnen und Preisträger. Empfänger können Einzelpersonen, Vereine oder auch Interessengruppen sein, die sich auf lokaler und regionaler Ebene für die Stärkung und Bewahrung von Heimat in besonderer Weise einsetzen.

Kulturpreis wird alle zwei Jahre verliehen

Der Kulturpreis hingegen wird in Salzkotten schon seit 2002 verliehen. Im Rhythmus von zwei Jahren stehen hierbei Personen und Gruppierungen im Mittelpunkt, die sich mit besonders herausragenden Leistungen auf den Gebieten Musik, Literatur, Kunst oder Wissenschaft ausgezeichnet haben.

Um würdige Preisträger und Preisträgerinnen im Vorfeld der Verleihungen zu finden, hatte die Verwaltung um Vorschläge aus der Bevölkerung gebeten. Die zahlreichen Einsendungen wurden daraufhin von fachkundigen Jurys begutachtet und dem Jugend-, Kultur- und Sportausschuss des Rates der Stadt Salzkotten zum Beschluss vorgelegt. Das Votum für die Vorschläge der Jurys viel einstimmig aus.

Bürgermeister Ulrich Berger war froh, als er jetzt nach vierjähriger Ehrungsabstinenz wieder in die Gesichter von 130 erwartungsvollen Gästen schauen durfte. Über gleiches Bild konnte sich zudem der Vorsitzende des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses, René Scherf, freuen, der lobende Worte für die hiesige Kulturlandschaft fand.

Über Stadtgrenzen hinaus bekannt

Nach zwei Jahren Wartezeit konnte der Singgemeinschaft Salzkotten der Kulturpreis 2020 übergeben werden. Hermann Knaup, ehemaliger Leiter der Hauptschule Salzkotten und Kulturrezensent dieser Zeitung, hielt die Laudatio. Er hob das vielfältige Schaffen der Gruppe seit 1974, deren zahlreiche Konzerte, Fahrten und das ehrenamtliche Engagement im Chor hervor. 60 aktive Mitglieder wissen die Gemeinschaft zu schätzen und geben sich passioniert anspruchsvoller Chormusik bekannter und zeitgenössischer Komponisten hin. Mit ihrem Einsatz sorgen sie dafür, dass die Singgemeinschaft weit über die Stadtgrenzen Bekanntheit erlangt hat. Als Anerkennung hierfür durfte die Kulturpreisträgerin sich im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen, was Chorleiter Thomas Rimpel und die Vorsitzende Monika Breithaupt gerne übernahmen.

Als Mitglied der musischen Leitung der Jugendfestwoche des Kreises Paderborn war anschließend Alexandra Bröckling die passende Laudatorin für die aktuelle Kulturpreisträgerin 2022. Während ihrer Rede fand sie immer wieder lobenden Worte für die Volkstanzgruppe Holsen-Mantinghausen und deren aktive Arbeit. Bereits mehrfach war diese bei der internationalen Jugendfestwoche dabei. Besonders aber hob sie die Gruppe als Paradebeispiel für gelungene Völkerverständigung hervor. Diese lebe die Volkstanzgruppe Holsen-Mantinghausen als beliebter Gastgeber, aber auch als gern gesehener Gast bei Reisen ins Ausland. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei dies ein ausschlaggebendes Kriterium für die Auszeichnung gewesen. Die Vorsitzende Judith Ewers nahm den Preis entgegen und durfte ebenfalls im Goldenen Buch unterzeichnen.

Projekt hat Vorbildcharakter

Nach der Übergabe des Kulturpreises war dann Premiere für den Heimatpreis. Erste Preisträgerin ist die Projektgruppe „Thüler Höfe“. Thüles Ortsvorsteherin Marietheres Strunz hielt die Laudatio. Die Projektgruppe hatte sich vor zwei Jahren auf den Weg gemacht, die Entwicklung und den Strukturwandel der Höfe und der Landwirtschaft in Thüle zu erfassen und anschaulich darzustellen. So ergaben sich zu jedem Hof Einblicke in die Vergangenheit und Neuzeit. Der Vorbildcharakter des Projekts und der Erhalt der Geschichte wurde von der Jury mit 2500 Euro prämiert.

Zudem wurde die Initiative „Alter Trafoturm Holsen“ von der Stadt Salzkotten mit dem Heimatpreis ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2017 setzt sich Familie Sandbothe für den Erhalt des ehemaligen Umspannwerkes ein und machte aus ihm einen Artenschutzturm mit Elektromuseum. Mittlerweile fließt hier kein Strom mehr, aber dennoch sprudeln viele kreative Ideen durch die Köpfe des Teams aus Jung und Alt. So ist der Turm ein Ort der Begegnung, des Lernens, des Naturbewusstseins und des sozialen Engagements geworden. Für den Einsatz für die heimische Flora und Fauna und die Bewahrung von Tradition und Geschichte floss auch hier ein Preisgeld von 2500 Euro.